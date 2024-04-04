Правительство Латвии намерено в этом году направить Украине дроны общей стоимостью 10 млн евро, сообщила СМИ после переговоров с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем премьер-министр Эвика Силиня. В 10:40 состоялась их совместная пресс-конференция, за ходом которой можно было следить и в трансляции RUS TVNET.
Фото и видео ⟩ Визит премьер-министра Украины: что на пресс-конференции сказали Шмыгаль и Силиня (4)
Силиня рассказала, что сейчас правительство в сотрудничестве с Украиной и латвийскими предприятиями работает над производством дронов в Латвии, чтобы затем их можно было передать на поддержку Украины. Вскоре Латвия отправит в Украину первую партию дронов общей стоимостью 1 млн евро. Силиня подчеркнула, что украинские коллеги уже протестировали дроны и признали, что их качество соответствует требованиям.
Стороны также обсудили необходимость в военных инструкторах. Силиня сказала, что Латвия со своей стороны могла бы послать одного или нескольких человек, которые координировали бы вопрос дронов на украинской стороне. Премьер-министр пояснила, что дроны постоянно адаптируются, поэтому такой человек на месте мог бы быстрее и более гибко адаптировать технические решения.
"Нам надо найти того, который способен, может и хочет сделать это. Если не сможем найти в Латвии, будем искать в Коалиции дронов", - сказала Силиня.
При этом политик добавила, что и в Латвии необходима оперативная координационная группа, которая займется вопросами Коалиции дронов. "В ближайшее время она будет, и ей понадобится хороший менеджмент", - подчеркнула премьер-министр.
Общая поддержка Латвией Украины в этом году составит 850 млн евро, а после объявления в апреле пакета военной поддержки общая военная поддержка достигнет 392 млн евро.
В 2024 году поддержка правительства Латвии Украине превысит 200 млн евро, а военная поддержка составит около 0,25% от ВВП Латвии, или приблизительно 112 млн евро. "Латвия полна решимости продолжать такую ежегодную поддержку и в 2025, и 2026 годах", - заявила премьер-министр.
Она сообщила, что в апреле запланирован новый пакет военной помощи Украине. Из резервов Национальных вооруженных сил планируется пожертвовать материально-технические средства, в том числе вооружение и боеприпасы на сумму 22,2 млн евро. Этот пакет поддержки будет включать в себя в первую очередь боеприпасы, взрывчатку и оружие, а также транспорт и индивидуальную и опорную экипировку. В рамках совместной закупки артиллерийских боеприпасов под руководством Чехии Латвия выделит финансирование на закупку 155-миллиметровых боеприпасов на общую сумму примерно 10 млн евро.
В ходе визита главы правительств двух стран также обсудили реконструкцию Украины. Латвия выделила средства на реконструкцию Черниговской области Украины. Эти деньги будут израсходованы не только в рамках проектов сотрудничества в целях развития, но и на поддержку латвийских предприятий, участвующих в реконструкции области.
Кроме того, на встрече обсуждалась и подготовка к 10-му заседанию латвийско-украинской межправительственной комиссии, которое состоится в мае этого года в Киеве. Одним из приоритетных направлений деятельности комиссии является содействие экономическому сотрудничеству.
Еще один очень важный для Латвии вопрос - поддержать Украину в процессе ее интеграции в Евросоюз (ЕС). "Следующий шаг - до конца июня договориться о рамках переговоров и провести межправительственную конференцию", - подчеркнула Силиня.
Кроме того, в центре внимания Латвии - эффективное введение санкций ЕС и предотвращение обхода санкций.
Премьер-министр Украины в своем обращении поблагодарил главу правительства за приглашение и теплое гостеприимство, а также выразил благодарность народу Латвии за несгибаемую солидарность. Премьер-министр Украины сказал, что Латвия делает все возможное и невозможное, чтобы поддержать Украину, и перечислил различные виды и форматы, какими Латвия до сих пор поддерживала Украину.
Шмыгаль подтвердил, что произведенные в Латвии дроны - высокого качества, и вооруженные силы Украины очень благодарны за эту продукцию. Шмыгаль предполагает, что в течение этого года сторонам удастся добиться конкретики в вопросе совместного производства дронов.
На вопрос о возможном ослаблении поддержки США в случае, если на предстоящих президентских выборах в США победит Дональд Трамп, Шмыгаль ответил, что Украина уважает решение американского общества, но при этом надеется на поддержку США и продолжит работать с правительством США после следующих выборов.
Как сообщалось, сегодня Латвию с официальным визитом посетил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщили агентству LETA в Государственной канцелярии.
У Шмыгаля в рамках визита состоялась встреча с премьер-министром Эвикой Силиней. Кроме того, Шмыгаль встретится с президентом Эдгаром Ринкевичем, спикером Сейма Дайгой Миериней и посетит Музей оккупации.
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