Еще один очень важный для Латвии вопрос - поддержать Украину в процессе ее интеграции в Евросоюз (ЕС). "Следующий шаг - до конца июня договориться о рамках переговоров и провести межправительственную конференцию", - подчеркнула Силиня.

Кроме того, в центре внимания Латвии - эффективное введение санкций ЕС и предотвращение обхода санкций.

Премьер-министр Украины в своем обращении поблагодарил главу правительства за приглашение и теплое гостеприимство, а также выразил благодарность народу Латвии за несгибаемую солидарность. Премьер-министр Украины сказал, что Латвия делает все возможное и невозможное, чтобы поддержать Украину, и перечислил различные виды и форматы, какими Латвия до сих пор поддерживала Украину.

Шмыгаль подтвердил, что произведенные в Латвии дроны - высокого качества, и вооруженные силы Украины очень благодарны за эту продукцию. Шмыгаль предполагает, что в течение этого года сторонам удастся добиться конкретики в вопросе совместного производства дронов.

На вопрос о возможном ослаблении поддержки США в случае, если на предстоящих президентских выборах в США победит Дональд Трамп, Шмыгаль ответил, что Украина уважает решение американского общества, но при этом надеется на поддержку США и продолжит работать с правительством США после следующих выборов.

Как сообщалось, сегодня Латвию с официальным визитом посетил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщили агентству LETA в Государственной канцелярии.

У Шмыгаля в рамках визита состоялась встреча с премьер-министром Эвикой Силиней. Кроме того, Шмыгаль встретится с президентом Эдгаром Ринкевичем, спикером Сейма Дайгой Миериней и посетит Музей оккупации.

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