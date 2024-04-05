Пт, 5.04.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Удар беспилотников по аэродрому Морозовск под Ростовом. Украина заявила, что уничтожены самолеты

BBC News Русская служба
CopyMessenger Telegram Whatsapp
BBC
Аэродром Морозовск (спутниковый снимок 2021 года)
Аэродром Морозовск (спутниковый снимок 2021 года) Фото: BBC

Источники Украинской службы Би-би-си в силовых структурах Украины утверждают, что в результате осуществленной СБУ атаки беспилотников на военный аэродром Морозовск в Ростовской области было уничтожено шесть военных самолетов, а еще восемь получили «существенные повреждения». Министерство обороны России сообщило лишь о том, что в Ростовской области были сбиты 44 украинских беспилотника.

По информации источников, на аэродроме базировались истребители Су-27 и фронтовые бомбардировщики Су-34, последнее время активно действующие вдоль линии фронта.

Первые данные об ударе беспилотников по Морозовску появились в ночь на пятницу.

Около двух часов ночи по Московскому времени Губернатор Ростовской области Василий Голубев опубликовал краткое сообщение: «В Морозовском районе подразделения противовоздушной обороны отражают массированную атаку БПЛА».

До этого российские СМИ, включая пропагандистскую «Readовку», написали, что объектом атаки стал аэродром в Морозовске.

Позже Голубев заявил, что беспилотники попали по электрической подстанции и нанесли ей «незначительный ущерб», никто из людей в этот момент не пострадал.

В еще одном посте в телеграме губернатор добавил, что около полудня в пятницу «в Морозовском районе, недалеко от аэродрома», на одном из упавших беспилотников детонировало взрывное устройство, в результате чего пострадали, по предварительным данным, восемь человек. «Они проводили следственные действия на месте падения беспилотников», — пишет Голубев.

Ночью также сообщалось об ударе украинских беспилотников по городу Энгельс в Саратовской области, где базируются российские тяжелые бомбардировщики. «В Энгельсе сегодня ранним утром ликвидировали БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков предварительно нет», — писал в телеграме губернатор саратовской области Роман Бусаргин.

Из его формулировки было невозможно сделать однозначный вывод, уничтожен ли один беспилотник или больше одного. В местном паблике писали о множественных взрывах, но если воздушная цель сбивается ракетами, то для перехвата нужны минимум две ракеты.

Энгельс известен прежде всего своей базой тяжелых бомбардировщиков Ту-95 и Ту-22, которые используются для обстрелов украинского тыла крылатыми ракетами с большого расстояния, обычно из района Каспия.

В прошлом этот аэродром неоднократно подвергался украинским атакам.

Министерство обороны РФ опубликовало данные по российским регионам о том, сколько беспилотников и где было сбито за ночь.

Из нее следует, что в Саратовской области был сбит один беспилотник, в Ростовской — 44. Также сбито шесть беспилотников над Краснодарским краем и по одному над Курской и Белгородской областями, сообщило военное ведомство.

Контекст
Контекст Фото: BBC

Подпишитесь на нашу имейл-рассылку, и каждый вечер с понедельника по пятницу вы будете получать самые основные новости за день, а также контекст, который поможет вам разобраться в происходящем.

Контекст
Контекст Фото: BBC

Анализ: один из самых массовых ударов, о результатах которого достоверно судить сложно

Павел Аксенов, военный обозреватель Русской службы Би-би-си

Удар беспилотниками по нескольким целям на территории России был одним из самых массированных — по сообщениям российских источников, в нем участвовали не менее четырех десятков дронов.

Самый сильный удар пришёлся по аэродрому Морозовск в Ростовской области. Пророссийский канал «Рыбарь» пишет, что всего было сбито 44 БПЛА — 26 при помощи ЗРК «Панцирь-С1», а 18 — стрелковым оружием.

Подтвердить эту информацию из независимых источников в условиях войны невозможно.

Украинские источники, в свою очередь, утверждают, что в результате ударов по ростовскому аэродрому было уничтожено не менее шести самолетов, а еще восемь получили «существенные повреждения».

По видеокадрам, сделанным, как утверждается, в районе Морозовска в момент удара, однозначные выводы о результатах налета сделать также нельзя.

Информацию о результатах удара можно будет подтвердить когда будут опубликованы спутниковые снимки аэродрома, сделанные 5 апреля.

OSINT-исследователь MT Anderson опубликовал в сети Х (бывший твиттер) снимки, сделанные радиолокационным спутником 4 апреля примерно в три часа пополудни.

На них видны самолеты семейства Су-27 — радиолокационные снимки не настолько четкие, чтобы разобрать, какие именно.

Это семейство включает в себя фронтовые бомбардировщики Су-34 и истребители Су-35. И те, и другие видны на спутниковых снимках аэродрома в сервисе Google Maps, сделанных 10 июля 2023 года.

Судя по оценкам масштабов удара, сделанным российскими источниками, у украинских военных появилась возможность совершать массированные налеты, сопоставимые с теми, которые совершает российская армия.

Налет по одному объекту, в котором участвуют более четырех десятков беспилотников, довольно трудно отразить — для этого нужно иметь в запасе значительные средства ПВО.

Если же эти дроны наносят удар одномоментно, либо в течение небольшого промежутка времени, то это «перегружает» ПВО.

В войне с Украиной Россия применяет Су-34, Су-35, а также истребители Су-30, которые также относятся к этому семейству.

Российская армия использует Су-34 для ударов корректируемыми авиабомбами с модулем УМПК.

Это позволяет им сбрасывать бомбы за несколько десятков километров от цели, не входя в зону действия основных армейских средств противовоздушной обороны ВСУ.

По оценкам комментаторов, использование этих бомб в последние месяцы позволило российским войскам продвинуться на некоторых участках фронта.

BBC
КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх