Удар беспилотников по аэродрому Морозовск под Ростовом. Украина заявила, что уничтожены самолеты

Из его формулировки было невозможно сделать однозначный вывод, уничтожен ли один беспилотник или больше одного. В местном паблике писали о множественных взрывах, но если воздушная цель сбивается ракетами, то для перехвата нужны минимум две ракеты.

Энгельс известен прежде всего своей базой тяжелых бомбардировщиков Ту-95 и Ту-22, которые используются для обстрелов украинского тыла крылатыми ракетами с большого расстояния, обычно из района Каспия.

В прошлом этот аэродром неоднократно подвергался украинским атакам.

Министерство обороны РФ опубликовало данные по российским регионам о том, сколько беспилотников и где было сбито за ночь.

Из нее следует, что в Саратовской области был сбит один беспилотник, в Ростовской — 44. Также сбито шесть беспилотников над Краснодарским краем и по одному над Курской и Белгородской областями, сообщило военное ведомство.

Контекст Фото: BBC

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Контекст Фото: BBC

Анализ: один из самых массовых ударов, о результатах которого достоверно судить сложно

Павел Аксенов, военный обозреватель Русской службы Би-би-си

Удар беспилотниками по нескольким целям на территории России был одним из самых массированных — по сообщениям российских источников, в нем участвовали не менее четырех десятков дронов.