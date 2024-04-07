Глава НАТО предупреждает об "авторитарном" альянсе России, Китая, Ирана и КНДР против Запада

По его словам, долгосрочная поддержка Украины жизненно важна и сейчас, и для восстановления страны после конфликта.

«Даже если мы верим и надеемся, что война закончится в ближайшем будущем, нам нужно поддерживать Украину в течение многих лет, укреплять ее оборону для сдерживания будущей агрессии», — сказал он.

Столтенберг заявил, что военная поддержка жизненно важна, чтобы изгнать российские войска из Украины и вынудить Путина отказаться от своих оккупационных целей.

Однако он также предположил, что Киеву, возможно, в конечном итоге придется пойти на уступки России.

«В конце концов, именно Украина должна решить, на какие компромиссы она готова пойти, нам нужно дать им возможность оказаться в таком положении, когда они действительно достигнут приемлемого результата за столом переговоров», — объяснил он.

Глава НАТО заявил, что Украине, возможно, придется решать, на какие компромиссы она готова пойти Фото: Getty Images

Он сказал, что не призывает Украину идти на уступки сейчас, и добавил, что «настоящий мир» будет достижим, когда «Украина победит». Но его высказывания примечательны на фоне того факта, что президент Владимир Зеленский всегда был непреклонен в том, что он никогда не будет вести переговоры с Путиным, несмотря на призывы к нему пойти на это, в том числе со стороны папы римского Франциска.