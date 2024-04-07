Глава НАТО предупреждает об "авторитарном" альянсе России, Китая, Ирана и КНДР против Запада

Глава НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что "альянс авторитарных держав" все более тесно сотрудничает против западных демократий.
В интервью Би-би-си он заявил, что Россия, Иран, Китай и Северная Корея все активнее объединяют усилия, оказывая друг другу практическую поддержку, и этот альянс становится «все более и более сплоченным».
Глава НАТО пояснил: «Китай поддерживает российскую военную экономику, поставляя ключевую продукцию для оборонной промышленности, а взамен Москва отдает свое будущее в залог Пекину».
Россия поставляет технологии Ирану и Северной Корее в обмен на боеприпасы и военную технику, добавил он.
Столтенберг сказал мне, что НАТО пришлось работать с другими странами, за пределами своей географической общности, такими как Япония и Южная Корея, чтобы «противостоять этому ставшему более сильным альянсу авторитарных держав».
Столтенберг также выразил уверенность в том, что союзники в НАТО примут решение по долгосрочному соглашению о финансировании Украины к июлю, когда состоится саммит Североатлантического альянса в Вашингтоне.
В последние дни глава НАТО пытался убедить другие страны выделить больше денег на военную поддержку Украины в ее противостоянии российской агрессии в надежде создать пятилетний фонд в 100 млрд евро. Он сказал, что уверен, что соглашение будет достигнуто к июлю, несмотря на то, что некоторые страны выражали в этом сомнения.
По его словам, долгосрочная поддержка Украины жизненно важна и сейчас, и для восстановления страны после конфликта.
«Даже если мы верим и надеемся, что война закончится в ближайшем будущем, нам нужно поддерживать Украину в течение многих лет, укреплять ее оборону для сдерживания будущей агрессии», — сказал он.
Столтенберг заявил, что военная поддержка жизненно важна, чтобы изгнать российские войска из Украины и вынудить Путина отказаться от своих оккупационных целей.
Однако он также предположил, что Киеву, возможно, в конечном итоге придется пойти на уступки России.
«В конце концов, именно Украина должна решить, на какие компромиссы она готова пойти, нам нужно дать им возможность оказаться в таком положении, когда они действительно достигнут приемлемого результата за столом переговоров», — объяснил он.
Он сказал, что не призывает Украину идти на уступки сейчас, и добавил, что «настоящий мир» будет достижим, когда «Украина победит». Но его высказывания примечательны на фоне того факта, что президент Владимир Зеленский всегда был непреклонен в том, что он никогда не будет вести переговоры с Путиным, несмотря на призывы к нему пойти на это, в том числе со стороны папы римского Франциска.
Столтенберг отказался ответить на вопрос, обеспокоен ли он возможным возвращением Дональда Трампа в Белый дом, заявив лишь, что он уверен, что США продолжат оставаться важным союзником Украины, кто бы ни был у власти в стране.
Говоря о конфликте на Ближнем Востоке, Столтенберг отметил, что «очень важно», чтобы США и другие страны НАТО дали четко понять Израилю, что тот должен сделать «значительно больше» для защиты гражданского населения и сотрудников гуманитарных организаций в свете недавней гибели в Газе гуманитарных работников, которые по ошибке подверглись нападению со стороны израильских сил.
Столтенберг занял пост лидера западного оборонного альянса 10 лет назад.
В ходе интервью по случаю 75-летия организации он сказал, что мир теперь стал «гораздо более опасным, гораздо более непредсказуемым» и «гораздо более жестоким».
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