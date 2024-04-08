В семье принцессы Уэльской новые проблемы и большие долги

Сообщается, что 69-летняя Кэрол не может покрыть "затраты фирмы на банкротство в размере 260 000 фунтов стерлингов (более 329 000 долларов США) для своего находящегося в затруднительном положении бизнеса".

Известно, что компания The Party Pieces Company, принадлежащая Кэрол и ее супругу, еще в прошлом году задолжала кредиторам 2,6 миллиона фунтов стерлингов (около 3 млн евро).

Однако женщина не хочет обременять дочь своими проблемами, потому что той сейчас и так несладко из-за серьезного онкологического заболевания.

"Кэрол отчаянно пытается заставить Кейт полностью сосредоточиться на своем выздоровлении. Это очень тревожное время для семьи, но они не ждут никакой помощи от своих детей и не хотят, чтобы они волновались", - сообщил источник в комментарии изданию.

"У Кэтрин очень близкие отношения с родителями, но они не обсуждают вопросы бизнеса, потому что ей нужно сосредоточиться на своем здоровье", - подчеркивает источник.

Уже сообщалось, что мир потрясла новость о настоящей причине исчезновения принцессы Уэльской: у Кейт обнаружили рак. Она борется с онкологическим заболеванием и полна решимости победить недуг: "Я чувствую себя хорошо и становлюсь сильнее с каждым днем".

Фото: SIPA/Scanpix

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