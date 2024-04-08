Официанта будут судить за сексуальное насилие в отношении своих коллег

Подсудимый работал официантом в одном из заведений общепита, в котором также работали все пострадавшие девушки. Обвиняемый знал, что трудовые правоотношения девушек зависят от него и что девушкам работа необходима, отметила прокуратура.

Обвиняемый использовал ситуации, когда находился наедине с каждой из пострадавших девушек и никто не мешал, и с каждой из девушек совершал действия сексуального характера. С одной девушкой действия сексуального характера совершались неоднократно, в том числе потерпевшая была изнасилована. Также обвиняемый хранил в своем компьютере и телефоне обнаженные фото этой девушки, которые он сделал против ее воли.