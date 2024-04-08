Пн, 8.04.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Официанта будут судить за сексуальное насилие в отношении своих коллег

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Официант. Иллюстративное фото.
Официант. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Прокуратура передала в Земгальский районный суд уголовное дело, по которому некий официант обвиняется в сексуальном насилии в отношении четырех девушек-коллег, две из которых несовершеннолетние.

Подсудимый работал официантом в одном из заведений общепита, в котором также работали все пострадавшие девушки. Обвиняемый знал, что трудовые правоотношения девушек зависят от него и что девушкам работа необходима, отметила прокуратура.

Обвиняемый использовал ситуации, когда находился наедине с каждой из пострадавших девушек и никто не мешал, и с каждой из девушек совершал действия сексуального характера. С одной девушкой действия сексуального характера совершались неоднократно, в том числе потерпевшая была изнасилована. Также обвиняемый хранил в своем компьютере и телефоне обнаженные фото этой девушки, которые он сделал против ее воли.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх