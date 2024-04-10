Наворовал на 8000 евро: за систематические кражи задержан сотрудник погранохраны

Бюро провело процессуальные действия в ряде объектов недвижимости, транспортных средств и в подразделении Государственной пограничной службы. В ходе расследования были обнаружены и изъяты предметы, предположительно похищенные из торговых точек по продаже строительных материалов.

Общий материальный ущерб, нанесенный торгующим строительными материалами предприятиям в результате этих действий, оценивается более чем в 8000 евро.

Преступление не связано с выполнением сотрудником своих обязанностей в Государственной погранохране.

Преступления были выявлены в тесном сотрудничестве со структурами безопасности строительных торговых точек.

В интересах следствия подробная информация на данный момент не предоставляется.

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