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Наворовал на 8000 евро: за систематические кражи задержан сотрудник погранохраны

rus.tvnet.lv
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Наручники. Иллюстративное фото
Наручники. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Бюро внутренней безопасности (IDB) по подозрению в систематических кражах в течение длительного периода времени из пунктов продажи строительных материалов в начале апреля задержало сотрудника Государственной погранохраны, сообщает агентство LETA.

Бюро провело процессуальные действия в ряде объектов недвижимости, транспортных средств и в подразделении Государственной пограничной службы. В ходе расследования были обнаружены и изъяты предметы, предположительно похищенные из торговых точек по продаже строительных материалов.

Общий материальный ущерб, нанесенный торгующим строительными материалами предприятиям в результате этих действий, оценивается более чем в 8000 евро.

Преступление не связано с выполнением сотрудником своих обязанностей в Государственной погранохране.

Преступления были выявлены в тесном сотрудничестве со структурами безопасности строительных торговых точек.

В интересах следствия подробная информация на данный момент не предоставляется.

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