Исследование: в Латвии есть интерес к русскоязычному медиаконтенту

Согласно опросу, как и в 2023 году, в прошлом году чуть более трети, или 36% жителей Латвии выразили заинтересованность в потреблении медиаконтента на русском языке. В 2023 году этот показатель составил 35%.

Среди иностранцев почти три четверти, или 72%, выразили заинтересованность в чтении местных СМИ на русском языке. Для сравнения, в 2023 году такой интерес проявляли 66% респондентов.

Почти треть, или 31% жителей Латвии готовы потреблять англоязычный медиаконтент, произведенный в стране, говорится в исследовании. Чаще всего к таком контенту проявляли интерес самые молодые респонденты - целевая группа в возрасте от 16 до 30 лет; среди этих опрошенных поддерживают такую идею 56%.

Если рассматривать данные по регионам, то большая доля людей, заинтересованных в потреблении латвийского медиаконтента на русском языке, живет в Латгалии - 59%. В Риге таких насчитывается 39%, в Рижском районе - 41%, в Видземе - 23%, в Курземе - 19%, в Земгале - 25%.

Опрос проводился SIA Latvijas Fakti с сентября по ноябрь 2024 года, в нем приняли участие 1522 постоянных жителя Латвии в возрасте от 16 лет.

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