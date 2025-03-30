СМИ: США в случае агрессии РФ могут бросить Европу в одиночестве

В секретном стратегическом документе Министерства обороны США изложены новые военные приоритеты. Согласно этому документу, Тайвань важнее Европы и в случае нападения России союзники не смогут в полной мере положиться на Штаты.
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Министр обороны США Пит Хегсет в своем внутреннем документе, посвященном тому, как американские военные справляются с международными кризисами, дал указание своему ведомству вмешиваться в ситуацию в Европе только в очень ограниченном масштабе. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на "Временное руководство по стратегии национальной обороны".
Как отмечается в этом руководстве, "маловероятно", что США смогут оказать значительную военную поддержку в Европе, если Россия будет продвигаться в военном отношении. В докладе изложены приоритеты для старших сотрудников Пентагона. Неясно, будет ли президент США Дональд Трамп как главнокомандующий вооруженными силами следовать этим директивам в случае чрезвычайной ситуации. Согласно статье 5 договора НАТО, Соединенные Штаты должны защищать члена альянса в случае нападения, и Трамп должен издать соответствующий приказ.
В соответствии с этими рекомендациями, Вашингтон хочет побудить союзников НАТО за рубежом взять на себя самостоятельную защиту своего региона. При этом США продолжат обеспечивать ядерное сдерживание России. Согласно директивам, НАТО может рассчитывать только на те американские войска, которые не участвуют в национальной обороне или военном сдерживании Китая. Документ был подписан Хегсетом и распространен в министерстве в середине марта, сообщает издание.
Тайвань важнее Европы
Большинство частей девятистраничного документа помечены грифом "секретно/без иностранцев". В нем подробно описывается, как новая администрация США планирует подготовиться к военному конфликту с Китаем и победить в нем.
Самой большой угрозой считается возможное нападение Китая на Тайвань, а главной задачей американских военных - оборона этого азиатского островного государства. Китай считает демократический Тайвань отколовшейся провинцией и неоднократно угрожал захватить его. В руководстве также говорится, что американские военные хотят уйти с Ближнего Востока.
В документе указано, что Пентагон будет оказывать давление на союзников в Европе, на Ближнем Востоке и в Восточной Азии, чтобы те больше тратили на оборону и взяли на себя большую часть сдерживающей роли против угроз со стороны России, Северной Кореи и Ирана.
Переориентация на Китай включает в себя увеличение присутствия американских войск в регионе, а также больший акцент на бомбы, уничтожающие укрепленные цели под землей. Руководство предусматривает улучшение защиты американских войск в Индо-Тихоокеанском регионе, создание стратегических запасов и улучшение логистики.
Документ также был распространен в Конгрессе США. Один из сотрудников Конгресса сообщил Washington Post, что содержание стратегического документа является противоречивым.
"В нем есть противоречие: мы хотим американской мощи и военного доминирования в мире и одновременно хотим быть везде и нигде", - отметил он.
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