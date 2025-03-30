СМИ: США в случае агрессии РФ могут бросить Европу в одиночестве

Тайвань важнее Европы

Большинство частей девятистраничного документа помечены грифом "секретно/без иностранцев". В нем подробно описывается, как новая администрация США планирует подготовиться к военному конфликту с Китаем и победить в нем.

Самой большой угрозой считается возможное нападение Китая на Тайвань, а главной задачей американских военных - оборона этого азиатского островного государства. Китай считает демократический Тайвань отколовшейся провинцией и неоднократно угрожал захватить его. В руководстве также говорится, что американские военные хотят уйти с Ближнего Востока.

В документе указано, что Пентагон будет оказывать давление на союзников в Европе, на Ближнем Востоке и в Восточной Азии, чтобы те больше тратили на оборону и взяли на себя большую часть сдерживающей роли против угроз со стороны России, Северной Кореи и Ирана.

Переориентация на Китай включает в себя увеличение присутствия американских войск в регионе, а также больший акцент на бомбы, уничтожающие укрепленные цели под землей. Руководство предусматривает улучшение защиты американских войск в Индо-Тихоокеанском регионе, создание стратегических запасов и улучшение логистики.

Документ также был распространен в Конгрессе США. Один из сотрудников Конгресса сообщил Washington Post, что содержание стратегического документа является противоречивым.

"В нем есть противоречие: мы хотим американской мощи и военного доминирования в мире и одновременно хотим быть везде и нигде", - отметил он.

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