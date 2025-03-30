Главное за 30 марта Расизм в Эстонии, в Литве спасают американскую бронемашину и переход на летнее время

Министры обороны стран Балтии предупредили, что прекращение огня в Украине резко увеличило бы угрозу безопасности региона, поскольку Россия продолжает вооружаться и перебрасывать войска на северо-восточный фланг НАТО, сообщают зарубежные СМИ.

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Кремль намерен в ближайшие недели начать наступление в Украине по всей 1000-километровой линии фронта с целью укрепить переговорные позиции, сообщает AP. Наступление может длиться весь 2025 год.

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Пьяный член правления некоммерческой организации Valvsad Mulgid, созданной волонтерами для поддержания порядка в районе, на автобусной остановке "Камара" совершил насилие в отношении незнакомого ему ребенка. Тартуский окружной суд признал его виновным в угрозе убийством и назначил ему штраф, пишет Rus.Postimees.

В ночь на воскресенье по латвийскому времени Денис Васильев "взорвал" арену Бостона фантастическим достижением в произвольной программе Чемпионата мира по фигурному катанию.

Интересное чтиво:

Актриса театра и кино Зоя Штифель (Штейнбук) считает, что в Латвии возможно заработать профессией актера. "Этой зимой так получилось, что я заработала только за счет театра, кино и бурлеска. То есть первый раз я не работала ни в онлайн-казино, ни в баре, ни где-то еще", - сказала она в передаче TVNET+ "В чем фишка?".