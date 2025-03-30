В последний день недели произошел ряд важных и интересных событий. Латвия перешла на летнее время, министр благосостояния не исключил, что для введения базовой пенсии увеличат налог на добавленную стоимость, а в Эстонии иностранцы горячо обсуждают расистские выходки местных жителей. Об этих и других новостях за воскресенье, 30 марта, читайте в традиционной подборке от RUS TVNET.
Главное за 30 марта ⟩ Расизм в Эстонии, в Литве спасают американскую бронемашину и переход на летнее время
Новости Латвии:
В ночь на воскресенье в Латвии состоялся переход на летнее время, когда стрелки часов были переведены на час вперед.
Повышение налога на добавленную стоимость (PVN) для введения базовой пенсии будет рассматриваться в последнюю очередь, однако, если это поможет получить более 100 млн евро для пожилых людей, то такую возможность исключать нельзя, сказал в интервью агентству LETA новый министр благосостояния Рейнис Узулниекс.
Общественность интересуется медиаконтентом на русском языке, свидетельствуют результаты исследования, проведенного по заказу Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) о привычках латвийского населения в области медиапотребления.
В настоящее время на лечении в Детской больнице находятся 19 детей с инфекцией, вызванной кишечной палочкой, сообщила агентству ДУЕФ специалист по коммуникации Детской больницы Илзе Олштейна.
Проспект Курземес в Риге в последнее время очень смущает водителей и самые невнимательные могут попасть и под крупные штрафы. Передача Zebra пошла на это место объяснять, почему так.
За рубежом:
Уже пятый день в Литве на полигоне Пабраде пытаются вытащить из болота затонувшее военное транспортное средство США, однако работу осложняет торф. Министр обороны Довиле Шакалене сообщила, что планируется использовать больше техники - еще один экскаватор, дноуглубительное судно и больше грузовиков, передает 15min.lt.
Министры обороны стран Балтии предупредили, что прекращение огня в Украине резко увеличило бы угрозу безопасности региона, поскольку Россия продолжает вооружаться и перебрасывать войска на северо-восточный фланг НАТО, сообщают зарубежные СМИ.
Кремль намерен в ближайшие недели начать наступление в Украине по всей 1000-километровой линии фронта с целью укрепить переговорные позиции, сообщает AP. Наступление может длиться весь 2025 год.
Пьяный член правления некоммерческой организации Valvsad Mulgid, созданной волонтерами для поддержания порядка в районе, на автобусной остановке "Камара" совершил насилие в отношении незнакомого ему ребенка. Тартуский окружной суд признал его виновным в угрозе убийством и назначил ему штраф, пишет Rus.Postimees.
В ночь на воскресенье по латвийскому времени Денис Васильев "взорвал" арену Бостона фантастическим достижением в произвольной программе Чемпионата мира по фигурному катанию.
Интересное чтиво:
Актриса театра и кино Зоя Штифель (Штейнбук) считает, что в Латвии возможно заработать профессией актера. "Этой зимой так получилось, что я заработала только за счет театра, кино и бурлеска. То есть первый раз я не работала ни в онлайн-казино, ни в баре, ни где-то еще", - сказала она в передаче TVNET+ "В чем фишка?".
Иностранец, который, по его словам, уже несколько лет живет в Таллинне, поделился в соцсетях неприятным опытом, связанным с расистским отношением. Публикация вызвала оживленную дискуссию. Часть иностранцев рассказала, что тоже сталкивались с подобными ситуациями, другие же отметили, что в Эстонии им в этом плане в целом везло, сообщает Limon.Postimees.
Российский диктатор Владимир Путин собирается подарить командирам российской армии, возглавляющей преступное вторжение в Украину, кресты, на которых выгравированы его инициалы. Таким образом диктатор Путин пытается возродить традицию царской России.
В январе 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указ о прекращении "вепонизации" федеральных правоохранительных органов, то есть их использования в качестве оружия (англ. weapon). Якобы предыдущая администрация США использовала правоохранительные органы и разведку для преследования политических противников. Критики назвали указ спектаклем, но сторонники Трампа обрадовались этой, как они полагают, смелой борьбе с политическими перегибами. Впрочем, за этим юридическим спектаклем прячется гораздо более серьезная история, затрагивающая трубопроводы, морские пути, мировую торговлю и финансовые потоки.
В субботу с 12:51 до 14:23 в Эстонии было частичное солнечное затмение, пишет Rus.Postimees.
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