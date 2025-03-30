Трамп пригрозил вторичными пошлинами на российскую нефть

Президент США Дональд Трамп пообещал ввести вторичные пошлины на всю российскую нефть, если Москва будет препятствовать прекращению огня в Украине. "Если мы с Россией не сможем заключить соглашение о прекращении кровопролития в Украине, и если я буду считать, что это вина России - а это может быть и не так - но если я посчитаю, что это вина России, я введу вторичные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из России", - заявил Трамп в интервью телеканалу NBC News в воскресенье, 30 марта.

По его словам, речь идет о пошлинах в 25-50%, они могут быть введены в любой момент и вступят в силу в течение месяца, если соглашение о прекращении огня не будет заключено. "Это будет означать, что если вы покупаете нефть из России, вы не сможете вести бизнес в США", - пояснил Трамп.