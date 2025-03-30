США введут вторичные пошлины в размере 25% на всю нефть, поставляемую из России, если по ее вине не удастся заключить перемирие в Украине, предупредил Дональд Трамп.
Трамп пригрозил вторичными пошлинами на российскую нефть
Президент США Дональд Трамп пообещал ввести вторичные пошлины на всю российскую нефть, если Москва будет препятствовать прекращению огня в Украине. "Если мы с Россией не сможем заключить соглашение о прекращении кровопролития в Украине, и если я буду считать, что это вина России - а это может быть и не так - но если я посчитаю, что это вина России, я введу вторичные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из России", - заявил Трамп в интервью телеканалу NBC News в воскресенье, 30 марта.
По его словам, речь идет о пошлинах в 25-50%, они могут быть введены в любой момент и вступят в силу в течение месяца, если соглашение о прекращении огня не будет заключено. "Это будет означать, что если вы покупаете нефть из России, вы не сможете вести бизнес в США", - пояснил Трамп.
Американский лидер также рассказал, что был "очень зол" и "взбешен", когда президент России Владимир Путин поставил под сомнение легитимность своего украинского коллеги Владимира Зеленского. При этом Трамп отметил, что, несмотря на его недовольство в связи с ситуацией в Украине, у него "очень хорошие отношения" с российским президентом и "гнев быстро рассеется", если тот "поступит правильно".
В связи с этим президент США анонсировал новый телефонный разговор с Путиным на предстоящей неделе. В Кремле подготовку такого разговора пока не подтверждали и слова Трампа не комментировали.
Президент РФ предложил ввести в Украине "временное управление"
27 марта Владимир Путин предложил обсудить введение "временного управления" в Украине под эгидой ООН и ряда стран, чтобы провести там выборы. "Для того, чтобы провести демократические выборы, для того, чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство и потом уже с ними начинать переговоры о мирном договоре", - цитирует главу российского государства агентство "Интерфакс".
Со сформированным в таких условиях правительством Украины, как считает Путин, можно будет подписывать "легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и будут надежными".
Ранее Путин неоднократно заявлял, что не считает Владимира Зеленского легитимным президентом Украины, поскольку выборы главы государства, которые должны были пройти там в 2024 году, не состоялись в срок. При этом украинское законодательство запрещает проводить любые выборы, пока действует военное положение.
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