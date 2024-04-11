Задержан мужчина, который оставил на территории прокуратуры в Лиепае подозрительный предмет

Вчера, 10 апреля, в Госполицию поступила информация о том, что в Лиепае, на проспекте Курмаяс, на территории прокуратуры Курземского судебного округа был обнаружен подозрительный предмет. Оперативные службы огородили территорию до прибытия специалистов по нейтрализации неразорвавшихся боеприпасов Национальных вооруженных сил, чтобы выяснить, является ли предмет взрывоопасным.

При этом должностные лица Курземского регионального управления Госполиции выяснили личность мужчины, который подложил этот предмет и начали поисковые мероприятия, что и стало причиной остановки правоохранителями междугородних автобусов, так как существовала вероятность того, что мужчина отправится по своему задекларированному месту проживания в Южнокурземском крае. Должностные лица следственного отдела Южнокурземского участка задержали мужчину в среду днем и доставили его в Госполицию.

Прибывшие на место происшествия специалисты из НВС осмотрели предмет и пришли к выводу, что он не взрывоопасный.

Сотрудники Государственной полиции забрали этот предмет, в рамках уголовного процесса назначена экспертиза, в ходе которой будет установлено, что это за предмет.

Задержанный мужчина ранее уже попадал в поле зрения полиции за различного рода правонарушения, в том числе за незаконный оборот наркотических средств, и ранее проявлял неприязнь и агрессию в отношении госучреждений, так как против него начаты уголовные процессы, по которым ведется следствие.

Должностные лица Госполиции в настоящее время начали против мужчины еще один уголовный процесс за грубое нарушение общественного порядка, выражающееся в явном неуважении к обществу или бесстыдстве, игнорируя общепринятые нормы поведения и нарушая покой людей, работу учреждений, предприятий (предпринимательских обществ) или организаций (хулиганство). Правоохранители примут решение о применении к задержанному меры пресечения - содержания под стражей.

Госполиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не будет доказана в установленном законом порядке.

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