В четверг, 11 апреля, в популярном заведении в тихом центре Риги прошла вечеринка закрытия Рижской недели моды (RFW), собрав местных знаменитостей и модных гурманов. Смотрите фото!

Ранее сообщалось, что весенняя сессия 38-й Рижской недели моды прошла с 8 по 11 апреля. Ее слоган "Мода - это искусство" продолжает тему этики и долгосрочного развития.

В программу было включено более 17 брендов, среди которых дебютанты, узнаваемые латвийские марки и зарубежные дизайнеры. Также в этом сезоне особое внимание было уделено выставкам, объединяющим границы модной индустрии и визуального искусства.