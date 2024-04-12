Видео ⟩ Взрыв в Москве: пострадал экс-офицер СБУ и коллаборант

Прозоров - бывший подполковник СБУ. В марте 2019 года он на пресс-конференции в Москве заявил, что с апреля 2014 вплоть до отставки в 2018 году "по идеологическим мотивам" сотрудничал с РФ. Тогда же он сделал ряд противоречивых заявлений, например, обвинил власти Украины в крушении малазийского "Боинга" под Донецком в 2014 году.