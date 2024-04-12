Видео ⟩ Взрыв в Москве: пострадал экс-офицер СБУ и коллаборант

На севере Москвы взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, пишет "Медуза" со ссылкой на РИА Новости. Telegram-канал "112" утверждает, что автомобилем владеет экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, который уже несколько лет живет в Москве.
В окружении Прозорова ТАСС сообщили, что после взрыва тот "чувствует себя нормально". По информации Telegram-канала Shot, взрыв произошел после того, как водитель завел двигатель. Пострадавшего госпитализировали с травмами ног. Несколько автомобилей рядом также получили повреждения из-за осколков.
🇷🇺🇺🇦 ANOTHER BOMBING: The SUV of former SBU officer Vasily Prozorov exploded in Moscow, Russian media reported, citing sources.— Lord Bebo (@MyLordBebo) April 12, 2024
A Toyota Land Cruiser Prado exploded when the driver turned the key in the ignition. He was hospitalized with a leg injury.
According to the main… pic.twitter.com/2RJx5B2nqO
Среди предполагаемых причин взрыва, по данным Mash, рассматривают взрыв самодельной бомбы или прорыв газовой трубы. Во дворе, где взорвался автомобиль, велись газовые работы, сообщает "Осторожно, новости". При этом в "Мосгазе" сообщили, что газоснабжение в этом месте работает исправно.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. По данным "112", расследование ведется по статье о покушении на убийство.
A Toyota Land Cruiser Prado, owned by former SBU officer of Ukraine Vasily Prozorov, was blown up in Moscow.— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) April 12, 2024
He moved to Russia several years ago, and before that, since 2014 he had been collaborating with Russian intelligence services.
Reportedly he was hospitalised. pic.twitter.com/heecrSeTUM
Прозоров - бывший подполковник СБУ. В марте 2019 года он на пресс-конференции в Москве заявил, что с апреля 2014 вплоть до отставки в 2018 году "по идеологическим мотивам" сотрудничал с РФ. Тогда же он сделал ряд противоречивых заявлений, например, обвинил власти Украины в крушении малазийского "Боинга" под Донецком в 2014 году.
В СБУ утверждали, что уволили Прозорова "за служебное несоответствие - систематическое употребление алкоголя на рабочем месте, дискредитацию звания офицера". Служба назвала Прозорова предателем, а его слова - ложью.
СБУ опубликовала заявление, где говорилось: "Пропивши честь офицера, Прозоров решил торговать совестью и военной присягой, найдя у ФСБ РФ "достойных" покупателей. Однако этот уродец должен помнить про судьбу Иуды. Дело лишь за временем".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!