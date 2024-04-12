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Видео ⟩ Взрыв в Москве: пострадал экс-офицер СБУ и коллаборант

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Взрыв в Москве: пострадал экс-офицер СБУ и коллаборант
Взрыв в Москве: пострадал экс-офицер СБУ и коллаборант Фото: @MyLordBebo/"X"

На севере Москвы взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, пишет "Медуза" со ссылкой на РИА Новости. Telegram-канал "112" утверждает, что автомобилем владеет экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, который уже несколько лет живет в Москве.

В окружении Прозорова ТАСС сообщили, что после взрыва тот "чувствует себя нормально". По информации Telegram-канала Shot, взрыв произошел после того, как водитель завел двигатель. Пострадавшего госпитализировали с травмами ног. Несколько автомобилей рядом также получили повреждения из-за осколков. 

Среди предполагаемых причин взрыва, по данным Mash, рассматривают взрыв самодельной бомбы или прорыв газовой трубы. Во дворе, где взорвался автомобиль, велись газовые работы, сообщает "Осторожно, новости". При этом в "Мосгазе" сообщили, что газоснабжение в этом месте работает исправно.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. По данным "112", расследование ведется по статье о покушении на убийство. 

Прозоров - бывший подполковник СБУ. В марте 2019 года он на пресс-конференции в Москве заявил, что с апреля 2014 вплоть до отставки в 2018 году "по идеологическим мотивам" сотрудничал с РФ. Тогда же он сделал ряд противоречивых заявлений, например, обвинил власти Украины в крушении малазийского "Боинга" под Донецком в 2014 году.

В СБУ утверждали, что уволили Прозорова "за служебное несоответствие - систематическое употребление алкоголя на рабочем месте, дискредитацию звания офицера". Служба назвала Прозорова предателем, а его слова - ложью.

СБУ опубликовала заявление, где говорилось: "Пропивши честь офицера, Прозоров решил торговать совестью и военной присягой, найдя у ФСБ РФ "достойных" покупателей. Однако этот уродец должен помнить про судьбу Иуды. Дело лишь за временем".

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