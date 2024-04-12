Вода в Урале в Оренбурге поднялась на 11,29 метра выше нормы, превысив критический уровень на два метра, сообщили чиновники. В некоторых частях города над бурой толщей воды видны только крыши домов.

Представитель местных властей Сергей Балкин сообщил пропагандистскому агентству "РИА Новости", что максимальный уровень воды в Оренбурге будет достигнут в пятницу или субботу. На данный момент эвакуировано более 10 700 из примерно 400 000 жителей города. Затоплено около 11 700 домов.

Из-за резкого повышения температуры воздуха тают снег и лед, что вместе с сильными дождями привело к разливу нескольких рек в России и Казахстане.

Галерея: Наводнения в РФ и Казахстане

В Западной Сибири уровень воды в реке Ишим достиг опасной отметки, сообщили власти Тюменской области. Чиновники прогнозируют, что максимальный уровень воды в реках Ишим и Тобол будет достигнут 23-25 ​​апреля.

Также эвакуировали жителей нескольких сел в Курганской и Томской областях. В целом, по оценкам, из-за наводнений свои дома в России и Казахстане покинули около 100 000 человек.

Власти заявили, что условия в Орске, который сильно пострадал после прорыва плотины, улучшились, а уровень воды снова снижается.

Сообщается, что жители пострадавших от наводнения городов выразили возмущение организацией помощи в ходе демонстраций, что является редкостью в России при нынешней власти.

Прямой связи между наводнениями и глобальным потеплением нет, но эксперты говорят, что повышение температуры во всем мире приводят к обильным дождям, которые и обвиняют в возникновении наводнений.

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