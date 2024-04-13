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Иран запустил в сторону Израиля десятки дронов (2)

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Солдат Израиля. Иллюстративное фото.
Солдат Израиля. Иллюстративное фото. Фото: JALAA MAREY

Иран запустил десятки дронов в сторону Израиля, начав нападение, о котором давно ходили слухи, сообщает корреспондент издания Axios Барак Равид со ссылкой на четырех израильских и американских чиновников, пишет "Медуза".

Это сообщение подтвердил спикер Армии обороны Израиля Даниэль Хагари. По его данным, пройдет несколько часов, прежде чем беспилотники доберутся до Израиля.

В рамках заготовленной стратегии в ряде районов Израиля отключен GPS, добавил Хагари.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил со срочным обращением, в котором заявил, что Израиль готов к прямому нападению со стороны Ирана и ответит тем же.

"Наши системы обороны развернуты, и мы готовы к любому сценарию как в обороне, так и в нападении", - сказал Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден прервал отдых и вернулся в Вашингтон для экстренного совещания по ситуации на Ближнем Востоке.

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