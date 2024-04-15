Семейные конфликты: в прошлом году детей приходилось гораздо чаще доставлять в безопасную среду

В прошлом году детям необходимо было обеспечить безопасную среду в 449 случаях, что на 214% больше по сравнению с 2022 годом (143 случая).

"Это свидетельствует о том, что нам срочно нужны новые решения - и превентивные меры, и меры реагирования. Также нужно работать с общественностью и продолжать развивать потенциал муниципальной полиции в этой сфере", - отметила вице-мэр Линда Озола.

В 2023 году муниципальная полиция получила 1754 вызова, связанные с семейными конфликтами, насилием или событиями с участием несовершеннолетних. Показатели времени реагирования на такие вызовы улучшились на 9%.

Из-за семейных конфликтов и неблагоприятной среды 48 детей были изъяты из семей.

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