Убийство бизнесмена на охоте: генералу Шулте вынесен суровый приговор

Рижский районный суд в Юрмале в среду, 2 апреля, приговорил бывшего начальника Рижского регионального управления полиции генерала Юриса Шулте к семи годам и шести месяцам лишения свободы за убийство человека во время охоты.
Постановление не вступило в силу и может быть обжаловано в Рижском окружном суде.
Как ранее сообщалось, следователи выяснили, что осенью 2022 года во время охоты в Стопиньском крае Шулте произвел выстрел из принадлежащего ему охотничьего оружия и попал в другого человека, который от полученных ранений скончался.
По данным СМИ, во время охоты погиб бизнесмен Янис Гаркалнс.
Согласно информации Firmas.lv, Гаркалнс был владельцем охранного предприятия Alabais, зарегистрированного в Улброке. Также он вместе с Ричардом Созиновым, сыном бывшего начальника криминальной полиции Рижского регионального управления Госполиции Андрея Созинова, был владельцем компании систем безопасности Shield Security Group.
Генерал Шулте после трагического случая подал заявление о выходе на пенсию по выслуге лет.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!