Приговор Ле Пен: верховенство закона или "тирания судей"?

По мнению профессора Будона, если бы судьи отпустили Ле Пен с более коротким, чем принято в подобных случаях, запретом баллотироваться, они бы столкнулись с еще более жесткими обвинениями в политизации судебных процессов, чем сейчас.

Упреки в политизации судебного процесса

Тем временем обвинения в нарушении принципа верховенства закона и политизации судебных процессов раздаются как во Франции, так и за ее пределами.

Так, лидер партии "Национальное объединение" Жордан Барделла назвал приговор Ле Пен "тиранией судей, которая противоречит свободе избирателей". Сторонники ультраправого политика по всему миру выступили с аналогичными заявлениями, причем критика раздавалась как в правом, так и в левом политическом лагере.

В частности, заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини назвал приговор "объявлением войны Брюсселем". Глава венгерского правительства Виктор Орбан, поддерживающий тесные связи с главой Кремля Владимиром Путиным, также выразил свою поддержку Ле Пен, написав в соцсети X по-французски: "Я - Марин!"

Марин Ле Пен и лидер партии "Национальное объединение" Жордан Барделла Фото: Thomas Padilla/AP/picture alliance/dpa

А бывший президент Бразилии Жаир Болсонару заявил в X, что французские левые используют "судебный активизм, чтобы выиграть выборы без реальной оппозиции".