Приговор Ле Пен: верховенство закона или "тирания судей"?

Приговор Марин Ле Пен демонстрирует верховенство закона в действии, говорят эксперты по праву. Однако его возможные политические последствия вызывают опасения даже у критиков французского ультраправого политика.
Главу парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, восемь депутатов Европарламента от этой партии, а также 12 парламентских помощников 31 марта Исправительный суд Парижа признал виновными по делу о растрате средств законодательного органа ЕС. Ле Пен была приговорена к четырем годам заключения, из них к двум годам условно, еще два года она будет обязана носить электронный браслет. Кроме того, ей на пять лет запретили избираться в органы власти.
Это решение суда привлекло к себе внимание по всему миру, поскольку фактически оно означает запрет для Ле Пен - ключевой фигуры из лагеря крайне правых политиков в Европе - участвовать в президентской гонке 2027 года во Франции, притом что эксперты полагали, что именно на этот раз у нее могут быть лучшие шансы занять высшую политическую должность у себя на родине.
Именно поэтому сторонники Марин Ле Пен считают решение суда политически мотивированным и направленным на то, чтобы заставить ее замолчать. В то же время некоторые из ее критиков опасаются далекоидущих политических последствий решения судей.
Преступление и наказание
Партия Ле Пен "Национальное объединение" пообещала использовать "все возможные средства правовой защиты", оспаривая приговор. Сама Ле Пен уже подала апелляцию. 1 апреля Апелляционный суд Парижа сообщил, что решение может быть вынесено к лету 2026 года. При этом запрет для Ле Пен на возможность избираться в органы власти вступил в силу немедленно, ей разрешили лишь сохранить за собой должность депутата.
Исправительный суд Парижа посчитал доказанными выдвинутые против Марин Ле Пен обвинения в нецелевом использовании средств Европейского Союза и скрытом финансировании партии путем фиктивного найма ассистентов депутатов Европарламента.
Между тем, как пояснил в беседе с DW парижский профессор права Жюльен Будон, пятилетний запрет на участие в выборах, наложенный на Ле Пен, соответствует французскому законодательству и юридическим прецедентам, связанным с растратами, совершаемыми политиками. "Это абсолютно стандартно", - подчеркнул Будон, добавив, что он "ничуть не удивлен".
Французские законодатели ужесточили наказание за коррупцию после того, как в конце 2016 года бывшего министра бюджета и, соответственно, главу налогового ведомства Франции Жерома Каюзака приговорили к трем годам тюрьмы за неуплату налогов и отмывание денежных средств.
В качестве наказания за подобные преступления действующие сегодня во Франции законы предусматривают запрет на участие в выборах. Сама Ле Пен в прошлом выступала за ужесточение наказаний для тех, кто был уличен в нецелевом использовании государственных средств.
По мнению профессора Будона, если бы судьи отпустили Ле Пен с более коротким, чем принято в подобных случаях, запретом баллотироваться, они бы столкнулись с еще более жесткими обвинениями в политизации судебных процессов, чем сейчас.
Упреки в политизации судебного процесса
Тем временем обвинения в нарушении принципа верховенства закона и политизации судебных процессов раздаются как во Франции, так и за ее пределами.
Так, лидер партии "Национальное объединение" Жордан Барделла назвал приговор Ле Пен "тиранией судей, которая противоречит свободе избирателей". Сторонники ультраправого политика по всему миру выступили с аналогичными заявлениями, причем критика раздавалась как в правом, так и в левом политическом лагере.
В частности, заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини назвал приговор "объявлением войны Брюсселем". Глава венгерского правительства Виктор Орбан, поддерживающий тесные связи с главой Кремля Владимиром Путиным, также выразил свою поддержку Ле Пен, написав в соцсети X по-французски: "Я - Марин!"
А бывший президент Бразилии Жаир Болсонару заявил в X, что французские левые используют "судебный активизм, чтобы выиграть выборы без реальной оппозиции".
Со своей стороны экс-министр финансов Греции Янис Варуфакис, возглавляющий левую партию Mera25, в своем микроблоге X осудил то, что он назвал "умопомрачительным лицемерием". "Когда турецкие суды отстраняют основного соперника (президента Турции Реджепа Тайипа. - Ред.) Эрдогана от участия в президентских выборах, либеральный разум восстает и отвергает аргумент Эрдогана о том, что закон есть закон. Когда то же самое делают суды Франции, либеральный разум ликует и повторяет, как попугай: "Закон есть закон", - написал греческий политик 1 апреля.
Между тем стамбульский исследователь Айбике Мерген считает это сравнение "вводящим в заблуждение". Ведь в рейтинге стран, составленном проектом World Justice Project на основании уважения принципа верховенства права в том или ином государстве, Франция занимает 22-е место в мире. В данном индексе она ниже Германии, но выше США. А вот Турция находится на 117-й строчке, между Гондурасом и Мексикой.
Опасения в связи с ростом популярности ультраправых
Глава правоцентристской фракции Les Republicains в Европарламенте Франсуа-Ксавье Баллами назвал 31 марта "темным днем для французской демократии" и заявил, что решение судей представляет собой "серьезное вмешательство" во французскую политику. В своем микроблоге X он добавил, что хотел бы, чтобы разногласия между "Национальным объединением" и представляемой им политической силой разрешались путем волеизъявления избирателей.
Подобная точка зрения отражает опасения многих центристов, полагающих, что суровый приговор крайне правому политику только помешает ее противникам вернуть себе популярность у избирателей.
Со своей стороны сотрудница Европейского совета по международным отношениям (The European Council on Foreign Relations) аналитик Камиль Лон выражает мнение, что решение суда по делу Ле Пен поможет ультраправым политикам поддержать свой нарратив о том, что система "подтасована против них", а это в свою очередь может оживить их избирательную базу и обеспечить им дополнительную поддержку на президентских выборах во Франции в 2027 году.
По словам Лон, в других странах мира вердикт французского суда, скорее всего, "будет восприниматься как еще одно свидетельство чрезмерного влияния Европы (ЕС. - Ред.) и упадка демократии".
Вопрос о независимости суда
В то же время профессор права Жюльен Будон подчеркивает в интервью DW, что аргументы критиков решения суда оставляют его равнодушным. "Скандально говорить, что это политическое решение. Это нападение на честь и честность судей", - уверен он.
По словам Будона, решение по делу Ле Пен "и есть проявление уважения к верховенству закона". "Избранный на свою должность политик, нарушивший закон, должен быть привлечен к ответственности", - констатирует эксперт.
Между тем дело Ле Пен уже вызвало во Франции дискуссию о возможных реформах в сфере наказаний за коррупционные преступления. Как пишет газета Le Monde, премьер-министр Франции Франсуа Байру, придерживающийся центристских взглядов, выступая перед парламентариями 1 апреля, заявил, что необходимо "поразмыслить" над тем, как в настоящее время применяется соответствующий закон.
Однако он добавил, что не намерен "смешивать обсуждение" конкретного судебного решения с размышлениями об общей правовой ситуации.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!