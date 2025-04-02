Главное за 2 апреля Приговор за убийство на охоте, Кремниевая долина в Балтии и перепалка Седоковой с близкими Тиммы

Читайте также Погода Неутешительный прогноз: в выходные резко похолодает и пойдет снег

За рубежом:

25 марта на военном полигоне Пабраде в Литве пропала военная бронемашина М88, в которой находились четыре солдата. Она затонула в болоте, откуда ее достали в понедельник. В тот же день трое из пропавших военнослужащих были найдены мертвыми, во вторник было найдено тело четвертого солдата. Литовские военные пропустили на место происшествия журналистов, которые сфотографировали вытащенное транспортное средство, сообщает литовское издание 15min.

Читайте также За рубежом Фото ⟩ Опубликованы снимки вытащенной из болота в Литве бронемашины M88 Hercules

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия намеренно затягивает переговоры о перемирии в Украине. Об этом, ссылаясь на источник, близкий к переговорам, сообщает журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрих.

Высокотехнологичные стартапы Эстонии и в целом Северной Европы отстают от крупных экономик из-за нехватки финансирования. Поэтому страны Балтии и Скандинавии решили объединиться и создать свой центр глубоких технологий, искусственного интеллекта и устойчивых инноваций в Европе, пишет Rus.Postimees.

Американский актер Вэл Килмер, известный по роли Бэтмена в фильме "Бэтмен навсегда", скончался на 66-м году жизни от пневмонии. Об этом пишет BBC со ссылкой на дочь актера.

Читайте также Лица Умер Вэл Килмер, известный по роли Бэтмена и Джима Моррисона

75-летняя российская певица Алла Пугачева, которая вместе с супругом Максимом Галкиным покинула РФ (комик публично осудил политику Кремля и выступил против войны в Украине), неожиданно поделилась новыми песнями. Два релиза о войне появились на YouTube-канале звезды.

Читайте также Лица ВИДЕО ⟩ Пугачева снова запела и выпустила песни о войне

Интересное чтиво: