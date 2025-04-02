Главное за 2 апреля Приговор за убийство на охоте, Кремниевая долина в Балтии и перепалка Седоковой с близкими Тиммы

Середина недели выдалась богатой на разнообразные события. Хосаму Абу Мери удалось немного уменьшить свои огромные долги, бывшего генерала полиции приговорили к тюремному сроку за убийство на охоте, а TVNET+ съездил на хутор в Лимбажском крае, где строится новый детский лагерь. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке RUS TVNET за среду, 2 апреля.
Новости Латвии:
Состояние 11 детей из числа госпитализированных в Детскую клиническую университетскую больницу (BKUS) из-за заражения кишечной палочкой, оценивается как тяжелое, четырех - как крайне тяжелое, сообщили агентству LETA в больнице.
Задолженность министра здравоохранения Хосама Абу Мери ("Новое Единство") по итогам прошлого года составила 205 493 евро. Это на 14 660 евро меньше, чем в 2023 году, когда его долговые обязательства достигали 220 153 евро. Такие данные содержатся в его декларации государственного должностного лица за 2024 год.
Рижский районный суд в Юрмале в среду, 2 апреля, приговорил бывшего начальника Рижского регионального управления полиции генерала Юриса Шулте к семи годам и шести месяцам лишения свободы за убийство человека во время охоты.
Требование указывать на ценниках страну происхождения товара - флагом или названием - не привело к росту продаж продукции латвийского производства, однако магазины сталкиваются с ужесточенными проверками со стороны Продовольственно-ветеринарной службы (PVD). Об этом в интервью агентству LETA рассказала член правления SIA Elvi Latvija Лайла Вартукаптейне.
Выходные и начало следующей недели в Латвии будут холодными, местами ожидаются снегопады - с таким неутешительным прогнозом выступили синоптики.
За рубежом:
25 марта на военном полигоне Пабраде в Литве пропала военная бронемашина М88, в которой находились четыре солдата. Она затонула в болоте, откуда ее достали в понедельник. В тот же день трое из пропавших военнослужащих были найдены мертвыми, во вторник было найдено тело четвертого солдата. Литовские военные пропустили на место происшествия журналистов, которые сфотографировали вытащенное транспортное средство, сообщает литовское издание 15min.
Президент США Дональд Трамп считает, что Россия намеренно затягивает переговоры о перемирии в Украине. Об этом, ссылаясь на источник, близкий к переговорам, сообщает журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрих.
Высокотехнологичные стартапы Эстонии и в целом Северной Европы отстают от крупных экономик из-за нехватки финансирования. Поэтому страны Балтии и Скандинавии решили объединиться и создать свой центр глубоких технологий, искусственного интеллекта и устойчивых инноваций в Европе, пишет Rus.Postimees.
Американский актер Вэл Килмер, известный по роли Бэтмена в фильме "Бэтмен навсегда", скончался на 66-м году жизни от пневмонии. Об этом пишет BBC со ссылкой на дочь актера.
75-летняя российская певица Алла Пугачева, которая вместе с супругом Максимом Галкиным покинула РФ (комик публично осудил политику Кремля и выступил против войны в Украине), неожиданно поделилась новыми песнями. Два релиза о войне появились на YouTube-канале звезды.
Интересное чтиво:
"У меня есть маленькая мечта - с нуля построить свой собственный детский лагерь в Латвии. У нас есть огромная территория, и наша небольшая команда с утра до вечера работает, чтобы расчистить место для будущих построек. Я совершенно ничего не понимаю в этой теме, поэтому я просто надеюсь, что однажды у нас и вправду что-то да получится", - говорит Изабелла в начале своего пути к мечте. TVNET+ отправился в Лимбажский край, чтобы поговорить с Изабеллой о её мечте и посмотреть за ходом работ на хуторе, который через несколько лет должен стать удобным и современным детским лагерем.
На прошлой неделе в Малом зале Латвийского университета (LU) состоялся третий форум, организованный фондом Hospiss LV, под названием "Право на достойную смерть". В этом году темой обсуждений стал один из самых этически и юридически сложных вопросов: говорить или не говорить - нужно ли и как сообщать пациенту правду о предполагаемой продолжительности его жизни. TVNET+ собрал наиболее яркие выступления, мысли и факты, прозвучавшие в ходе форума.
Министры обороны Эстонии и Литвы выступили против вывода войск союзников из стран Балтии, опасаясь роста угрозы со стороны России после начала переговоров о перемирии в Украине. На этом фоне регион готовится к использованию противопехотных мин. Почему об этом молчит министр обороны Латвии, к кому обращаются его коллеги из Эстонии и Литвы, есть ли смысл в противопехотных минах на границах с РФ, Rus.Postimees рассказал латвийский генерал.
Певица Анна Седокова, вторая жена трагически ушедшего из жизни латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, рассказала о том, что произошло всего через три месяца после его смерти, а также публично обрушилась с критикой на семью экс-супруга.
Яна собиралась в путешествие в Великобританию и, исследуя интернет в поисках недавно введенного обязательного электронного разрешения на въезд (ETA), наткнулась на сайт, который внешне выглядел вполне официально. Яна тщательно ввела все свои данные, и когда система запросила оплату в размере 99 фунтов стерлингов, не зная, что реальная стоимость ETA - всего 10 фунтов, она заплатила всю сумму.
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