"Произнесите какую-нибудь молитву, если знаете," - говорит профессор Мара Пилмане, открывая какую-то дверь. Мы заходим в помещение, где на двух тележках лежат тела, упакованные в черные и белые мешки. Еще одно тело в мешке размещено на серебристом секционном столе с очень современной системой вентиляции. Запах формалина в воздухе едва уловим, и, возможно, я его только воображаю. Мы находимся в Анатомикуме - месте, где смерть служит жизни.
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Обычно люди попадают сюда только после смерти. Если есть соответствующая галочка
Теперь он уже у нас. Когда он был жив, он приехал и сказал: "Дочка, теперь покажи мне, где здесь будет препарирование". Мы все обошли, осмотрели. Для человека это очень важно. Еще некоторые тоже приезжали посмотреть. Идет старичок, держится за мой локоть и хочет знать: где будут препарировать, где я буду храниться, где студенты будут учиться... Люди подходят к этому очень серьезно, они к этому готовятся.
Видео: Кем он был? Профессор Мара Пилмане рассказывает о скелете в своем кабинете