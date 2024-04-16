Взрыв страйкбольной гранаты в баре в центре Риги: полиция просит возбудить уголовное дело

24 декабря 2023 года в Государственной полиции был возбужден уголовный процесс в связи с тем, что 23 декабря 2023 года в 23:14 в бар, расположенный на улице Дзирнаву в Риге, был брошен предмет, который взорвался внутри бара, не причинив телесных повреждений посетителям. Позже выяснилось, что взорвалась страйкбольная игровая граната.

В 23:30 о происшествии было сообщено в Государственную полицию, а сотрудники полиции прибыли на место в 23:38.

Опросив свидетелей, было установлено, что лица людей, бросивших в бар предмет, похожий на взрывчатку, были закрыты, но марка автомобиля и номер были записаны, после чего сотрудники Государственной полиции, проведя оперативно-розыскные мероприятия, задержали одного из подозреваемых, владельца автомобиля, 2002 года рождения, в его доме утром 24 декабря.

В ходе следствия были установлены личности еще двух фигурантов, после чего утром 24 декабря был задержан еще один мужчина 2002 года рождения, а после полуночи 25 декабря - мужчина 1995 года рождения.

Полученная в ходе расследования информация показывает, что мужчины действовали из хулиганских побуждений, поэтому возбуждено уголовное дело за хулиганство.