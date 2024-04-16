Взрыв страйкбольной гранаты в баре в центре Риги: полиция просит возбудить уголовное дело

23 декабря прошлого года поздно вечером в баре Čē на улице Дзирнаву в Риге неизвестный мужчина бросил страйкбольную гранату. Вскоре по подозрению в этом преступлении были задержаны трое мужчин. Сейчас Государственная полиция завершила расследование уголовного процесса и передала его в прокуратуру для возбуждения уголовного дела, сообщили в полиции.
24 декабря 2023 года в Государственной полиции был возбужден уголовный процесс в связи с тем, что 23 декабря 2023 года в 23:14 в бар, расположенный на улице Дзирнаву в Риге, был брошен предмет, который взорвался внутри бара, не причинив телесных повреждений посетителям. Позже выяснилось, что взорвалась страйкбольная игровая граната.
В 23:30 о происшествии было сообщено в Государственную полицию, а сотрудники полиции прибыли на место в 23:38.
Опросив свидетелей, было установлено, что лица людей, бросивших в бар предмет, похожий на взрывчатку, были закрыты, но марка автомобиля и номер были записаны, после чего сотрудники Государственной полиции, проведя оперативно-розыскные мероприятия, задержали одного из подозреваемых, владельца автомобиля, 2002 года рождения, в его доме утром 24 декабря.
В ходе следствия были установлены личности еще двух фигурантов, после чего утром 24 декабря был задержан еще один мужчина 2002 года рождения, а после полуночи 25 декабря - мужчина 1995 года рождения.
Полученная в ходе расследования информация показывает, что мужчины действовали из хулиганских побуждений, поэтому возбуждено уголовное дело за хулиганство.
Такое преступление наказывается лишением свободы на срок до пяти лет, либо временным лишением свободы, либо пробационным надзором, либо общественными работами, либо штрафом.
В ходе следствия, тщательно расследовав мотивы происшествия, не удалось получить ни подтверждения, ни какой-либо информации о том, что инцидент был связан с профессиональной деятельностью журналистов, находившихся в баре.
Все трое арестованных были признаны подозреваемыми, в отношении двух из них первоначально было применено заключение под стражу, которое позже заменили мерой пресечения, не связанной с лишением свободы.
Все подозреваемые являются гражданами Латвии, один из них ранее уже был привлечен к ответственности в другой стране Евросоюза за сбыт наркотических веществ.
12 апреля 2024 года уголовный процесс был передан в Восточную прокуратуру Риги для возбуждения уголовного дела.
Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!