Баклане-Ансберга, победившая в конкурсе, не была избрана замом исполнительного директора Риги

За назначение Баклане-Ансберги проголосовали 24 депутата, против - 22, двое воздержались. Для назначения кандидата на должность исполнительного директора города "за" должен был проголосовать 31 депутат.

Планируется ввести заместителя исполнительного директора города Риги, на которого будут возложены обязанности главы Центральной администрации Рижского самоуправления.

Конкурс на эту должность был объявлен 27 ноября прошлого года, поступило 30 заявок. Оценка претендентов проходила в три тура. Баклане-Ансберга набрала наибольшее количество баллов.

Специальная комиссия, созданная муниципалитетом, в которую вошли также представители неправительственных организаций, единогласно приняла решение об итогах конкурса.

После окончания конкурса вопрос о назначении Баклане-Ансберги долгое время не выносился на заседание думы, так как политические силы, представленные в муниципалитете, разбирались между собой и обвиняли кандидата в том, что на него политически влияли .

Как сообщили агентству LETA в самоуправлении, Баклане-Ансберга получила степень магистра социальных наук по экономике и степень магистра социальных наук по менеджменту в Латвийском университете.

С 2020 года Баклане-Ансберга исполняет обязанности члена правления государственного акционерного общества Elektriskie sakari.

С 2018 года по август прошлого года она была генеральным директором VVD, ранее работала в Вентспилском самоуправлении, а с 2010 по 2016 год занимала должность генерального директора Государственной земельной службы.

Баклане-Ансберга покинула пост главы VVD летом 2023 года после разногласий с тогдашним министром защиты окружающей среды и регионального развития Марисом Спринджуксом.

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