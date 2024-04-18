Родители, чей ребенок отравился метадоном, приговорены к тюрьме

Согласно обвинительному заключению, мужчина лечился от наркозависимости, поэтому ему была назначена метадоновая программа и для лечения наркозависимости он имел возможность хранить метадон у себя дома.

Хотя оба лица знали, что указанное наркотическое вещество должно храниться в недоступном для детей месте, эти условия не были соблюдены. Бутылка с жидким метадоном хранилась в пределах досягаемости малолетнего ребенка, и он, не подозревая о последствиях, выпил ее и отравился. Таким образом, в результате халатности подсудимых жизнь ребенка оказалась под угрозой, также ему были причинены физические страдания.

Подсудимые признали свою вину и выразили сожаление в содеянном.

Прокурор удовлетворен назначенным наказанием и не планирует просить суд подготовить полный приговор.

В свою очередь, иные лица, участвующие в процессе, могут обратиться в суд с письменным заявлением о составлении полного решения в течение десяти дней со дня оглашения сокращенного решения. В случае подачи такого запроса суд составляет полное решение, которое может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его доступности.

Прокуратура подчеркивает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет установлена ​​в предусмотренном законом порядке.

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