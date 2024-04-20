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Видео ⟩ В Белгородской области в результате атаки дрона погибли два человека

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В Белгородской области в результате атаки дронов погибли два человека
В Белгородской области в результате атаки дронов погибли два человека Фото: Ekrānuzņēmums no "Twitter"/@officejjsmart

В ночь на субботу в Белгородской области России в результате атаки беспилотника были убиты два человека, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, пишет AFP.

По словам губернатора, в результате сброса двух взрывных устройств с беспилотников "полностью сгорел" жилой частный дом в селе Пороз, а еще один жилой дом был сильно поврежден.

"По предварительным данным, в результате нескольких сбросов взрывных устройств полностью сгорели частный жилой дом и сарай, еще один жилой дом сильно поврежден", - сообщил Гладков в Telegram, подчеркнув, что сыну погибшей в последний момент удалось выбежать из горящего дома.

По словам губернатора, на месте происшествия находятся спасатели, однако осмотр района будет произведен в светлое время суток.

Ранее Гладков сообщил о еще одном ударе украинского дрона, но в том случае жертв не было.

Об ударах в их областях сообщили также губернаторы Курской, Калужской и брянской областей.

В последние недели Украина усилила атаки на Россию, в частности, на энергетические объекты.

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