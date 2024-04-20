Видео ⟩ В Белгородской области в результате атаки дрона погибли два человека

По словам губернатора, в результате сброса двух взрывных устройств с беспилотников "полностью сгорел" жилой частный дом в селе Пороз, а еще один жилой дом был сильно поврежден.

There was a massive drone attack on Russia.



“There were explosions in Belgorod🇷🇺, and a substation was hit in the Bryansk🇷🇺 region.



Air defense was operating in the Tula, Kaluga, & Kursk regions & there was a drone attack threat in Lipetsk.”



👉 Russia only understands force. pic.twitter.com/LH8Ja1e4Sl — Jason Jay Smart (@officejjsmart) April 20, 2024

👀 Air defense is active in Belgorod region!



🇺🇦🦅 UAV threat for Voronezh, Kursk and Belgorod regions. pic.twitter.com/lX6pT5Pqke — MAKS 23 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) April 19, 2024

"По предварительным данным, в результате нескольких сбросов взрывных устройств полностью сгорели частный жилой дом и сарай, еще один жилой дом сильно поврежден", - сообщил Гладков в Telegram, подчеркнув, что сыну погибшей в последний момент удалось выбежать из горящего дома.

По словам губернатора, на месте происшествия находятся спасатели, однако осмотр района будет произведен в светлое время суток.

Ранее Гладков сообщил о еще одном ударе украинского дрона, но в том случае жертв не было.

Об ударах в их областях сообщили также губернаторы Курской, Калужской и брянской областей.

В последние недели Украина усилила атаки на Россию, в частности, на энергетические объекты.

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