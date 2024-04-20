Видео ⟩ В Белгородской области в результате атаки дрона погибли два человека

В ночь на субботу в Белгородской области России в результате атаки беспилотника были убиты два человека, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, пишет AFP.
По словам губернатора, в результате сброса двух взрывных устройств с беспилотников "полностью сгорел" жилой частный дом в селе Пороз, а еще один жилой дом был сильно поврежден.
There was a massive drone attack on Russia.— Jason Jay Smart (@officejjsmart) April 20, 2024
“There were explosions in Belgorod🇷🇺, and a substation was hit in the Bryansk🇷🇺 region.
Air defense was operating in the Tula, Kaluga, & Kursk regions & there was a drone attack threat in Lipetsk.”
👉 Russia only understands force. pic.twitter.com/LH8Ja1e4Sl
👀 Air defense is active in Belgorod region!— MAKS 23 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) April 19, 2024
🇺🇦🦅 UAV threat for Voronezh, Kursk and Belgorod regions. pic.twitter.com/lX6pT5Pqke
"По предварительным данным, в результате нескольких сбросов взрывных устройств полностью сгорели частный жилой дом и сарай, еще один жилой дом сильно поврежден", - сообщил Гладков в Telegram, подчеркнув, что сыну погибшей в последний момент удалось выбежать из горящего дома.
По словам губернатора, на месте происшествия находятся спасатели, однако осмотр района будет произведен в светлое время суток.
Ранее Гладков сообщил о еще одном ударе украинского дрона, но в том случае жертв не было.
Об ударах в их областях сообщили также губернаторы Курской, Калужской и брянской областей.
В последние недели Украина усилила атаки на Россию, в частности, на энергетические объекты.
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