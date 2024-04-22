Решение суда: Латвийская академия наук должна 446 551 евро продюсеру Миллеру

С ЛАН в пользу Миллера взыскано инвестиционное вознаграждение в размере 433 892 евро, судебные издержки - 5944 евро и связанные с получением доказательств расходы - 6715 евро.

Мюллер имеет право за период до исполнения приговора получать от академии 6% годовых от неуплаченной взысканной суммы.

Окружной суд отклонил иск в части взыскания законных процентов за просрочку 220 321 евро за период с 28 октября 2014 года по 13 апреля 2023 года и законных процентов за просрочку 1714 евро за период с 29 октября 2018 года по 13 апреля 2023 года.

Кроме того, с академии в пользу государства взысканы связанные с рассмотрением дела расходы в размере 3635 евро.

Приговор еще можно будет обжаловать в Верховном суде.

Миллер подчеркивает, что в 2014 году он, привлекая частные средства, восстановил в зданиях ЛАН большой зал, которому дал название концертный зал "Рига". Позже между сторонами возник конфликт, ЛАН решила расторгнуть договор с Миллером, но не посчитала обоснованным требование компенсировать средства, вложенные в восстановление помещений. С 1 января 2016 года помещения вновь стоят пустыми.

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