Первый фестиваль этого лета – Holi Music Festival. Что в нем уникального?

Holi Music Festival - это удивительное инклюзивное мероприятие, на которое собираются отдельные люди и семьи всех возрастов. Специальные зоны для детей, увлекательные мероприятия для подростков и разнообразные музыкальные и художественные события для взрослых обещают веселый день для всех. Независимо от того, являетесь ли вы семьей, которая хочет провести незабываемый день, или молодежью, желающей оторваться под отличную музыку и потеряться на пенной вечеринке, фестиваль 2024 года станет идеальным местом для всех.

Фестиваль будет состоять из двух сцен.

На главной сцене выступят самые актуальные на данный момент латвийские музыканты, такие как Carnival Youth, Эмилия, Грета, Patrisha, Prusax и другие.

На другой сцене лучшие диджеи латвийской электронной музыки обеспечат бесконечные танцевальные ритмы.

Holi Music Festival немыслим без красок. По словам организаторов мероприятия, купить цветную пудру можно будет на территории фестиваля. Каждый пакетик весит 50 г, его хватает на четыре цветных броска. Краски Holi безопасны в использовании. Цветной порошок изготовлен из кукурузного крахмала с натуральным красителем. Эти краски легко смываются с кожи, тела и волос водой, поэтому, если краски окажутся в нежелательных местах или ваши вещи покроются краской, вы сможете без особых усилий все очистить. Тем не менее следует подходить к развлечению ответственно, чтобы избежать попадания в глаза. Не берите с собой вещи, которые не являются водонепроницаемыми или могут быть повреждены во время стирки. Если ваш телефон не водонепроницаемый, возможно, вам стоит носить его в специальном пакете. Приносить свои краски на территорию фестиваля не разрешается.

Галерея: Прошлогодний фестиваль Holi Music Festival

В этом году фестиваль предложит разнообразные развлечения для посетителей всех возрастов, а также вкусную еду и напитки! Любители сладкого не останутся ни с чем - будет сладкая вата, бабл-чай (burbuļtēja), мороженое и другие угощения!

Билеты можно приобрести здесь.

Статья написана в сотрудничестве с Wondersala.

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