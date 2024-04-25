Даневича и Кайминьш перестали судиться и нашли общий язык

Эта весна началась для Дарты наполненной благодарности и радости. Причиной тому стал важный поворот в ее жизни - улучшение отношений с отцом ее ребенка Артусом Кайминьшем. "Я очень надеюсь, мы с бывшим партнером отложили разногласия и начали общаться, это мой главный подарок и награда, которую я получила за последние годы и которая превосходит все остальные награды".

На вопрос, что должно было произойти, чтобы они снова начали общаться, Дарта отвечает: "У меня нет ответа на этот вопрос. Не я начала этот спор и во всех интервью говорила, что готова к разговору и примирению. Как только мне представилась такая возможность, я ею воспользовалась, и, честно говоря, мне все равно, почему это произошло именно сейчас".

Означает ли это, что суда больше не будет? Дарта отвечает утвердительно: "Именно так. Это такое облегчение! Прошло всего несколько недель, а я даже сейчас не понимаю, как я со всем этим справилась. Это было очень тяжело. Я не готова сейчас об этом вспоминать, мне нужно время, чтобы отбросить эмоции".

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