20 лет на сцене: LOBODA выступит в Юрмале с юбилейным шоу

В 2024 году Светлана Лобода празднует 20 лет на сцене, за это время артистка выпустила более 150 песен и прошла большое количество трансформаций. В честь юбилея LOBODA создала новое шоу, в котором объединила весь свой творческий путь - от первых треков до всемирных хитов и неожиданных премьер.

"С одной стороны, кажется, что время пролетело быстро, а с другой - будто прожито несколько жизней. Но это все было со мной, и всегда была я, разная я! В этом шоу я хочу собрать все свои "личности" воедино и хорошо отметить 20 лет карьеры" - улыбается Светлана Лобода.

Светлана Лобода Фото: Пресс-фото

Режиссером выступил Олег Бондарчук, с которым певица создавала свое легендарное шоу SUPER STAR. Вместе с Лободой они разработали абсолютно новый концепт, который удалось реализовать благодаря революционным световым и музыкальным решениям, ярким перформансам и неизменному коллективу артистки - балету из Украины и музыкантам из Латвии.

Мировой тур Светланы Лободы стартовал в конце марта серией концертов в Новой Зеландии и Австралии, а после с аншлагами отгремела и американская часть. Впереди - Европа и Центральная Азия. Совсем скоро посетить юбилейное шоу певицы смогут поклонники из Польши, Чехии, Австрии, Испании, Молдовы и Казахстана. А 31 июля большой сольный концерт увидят и в Юрмале, которая, по словам самой певицы, за 2 года успела стать для нее совсем родной.

"С нетерпением жду встречи на концерте, любимая Латвия! Люблю вас сильно!" - признается артистка.

Билеты на концерт LOBODA в Юрмале появятся в продаже в ближайшее время.

Светлана Лобода Фото: Пресс-фото

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