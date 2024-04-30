Один из самых богатых людей планеты женат на латышке Астрид. Кто она?

93-летний бизнесмен Уоррен Баффет - один из богатейших людей мира, чье личное состояние в настоящее время достигает более 134 миллиардов долларов.

Невероятно, но рядом с этим влиятельным именем даже в Википедии можно прочитать имя женщины латвийского происхождения Астрид Менкс.

Информации об этих двоих в Интернете не так много, известно лишь, что они познакомились еще в 1978 году, а женаты с 2006 года.

Астрид Менкс родилась в Латвии в 1946 году и еще ребенком переехала в Америку.

"Золотой билетик" выпал Астрид в классическом коктейль-баре, где она работала официанткой и где в прошлом часто бывал миллиардер. Правда, тогда он еще не был даже миллионером, а всего лишь успешным бизнесменом.

Менкс - вторая жена американского инвестора Уоррена Баффета. Первая, Сьюзан Томпсон, умерла в 2004 году от рака. Это означает, что Уоррен, Сьюзан и Астрид долгие годы свободно жили в любовном треугольнике.

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