В Риге выступит популярная украинская группа Artbat

Artbat - украинский диджейский и музыкальный продюсерский дуэт из Киева, в составе которого Артур Кривенко и Виталий "Батиш" Лимаренко.

Они объединились в 2016 году и уже имеют хорошую репутацию в мировой электронной музыке – в частности, группа выступила на вершине бразильской горы на вечеринке Cercle, а видео с их сетом набрало более 31 млн просмотров на YouTube.

В активе Artbat несколько успешных чартовых релизов, от дебютного Mandrake, до битпортовских хитов Confession, Uplift и сотрудничества этого года с Армином Ван Бюреном Take Off. Сегодня дуэт входит в число самых успешных украинских электронных коллективов и пользуется мировым признанием.

Их музыку играют такие популярные музыканты, как Solomun, Maceo Plex, Richie Hawtin и многие другие. Музыканты выступят в Риге с большим шоу в рамках своего международного тура. Билеты доступны на сайте Wondersala.lv.

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