Эстония не планирует депортацию украинцев, которые нужны ВСУ

О мобилизации уехавших из Украины военнообязанных громко заговорили в конце 2023 года, когда мировые СМИ растиражировали цитату из интервью министра обороны Украины Рустема Умерова, где он якобы заявил, что Украина будет добиваться возвращения украинцев в возрасте от 25 до 60 лет из ФРГ и других стран.

"Мы хотим справедливости для всех, потому что речь идет о нашей собственной стране. Мы направляем им приглашение. Мы все еще обсуждаем, что произойдет, если они не придут добровольно. Это не наказание - отстаивать свою страну и служить ей. Это честь", - цитировала Умерова газета The Times.

МВД Эстонии уже тогда заявляло Rus.Postimees, что не планирует высылать украинцев, которым грозит служба в армии.

"Мы обсуждали этот вопрос с послом Украины, и Украина нас (Министерство внутренних дел - прим. ред.) об этом не просила. У Украины нет законных оснований просить нас о выдаче указанных граждан, как и у нас нет оснований их выдавать", - рассказал нам тогда начальник Департамента пограничной и миграционной политики Министерства внутренних дел Янек Мяги.

Сейчас вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина утверждает, что в настоящее время принудительное возвращение украинцев из ЕС не планируется.