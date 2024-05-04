Недавно в очередной раз посмотрел последние пять фильмов из серии о британском агенте секретной службы Джеймсе Бонде с Даниэлом Крейгом. Сколько себя помню, всегда нравились шпионские фильмы, сериалы и книги. Это своего рода мачо-шпион, который в принципе живет жизнью мечты и время от времени просто cпасает мир.

Всегда идеально одет, всегда слегка пьян от своего легендарного shaken, not stirred коктейля с "Мартини", всегда ездит на эксклюзивных машинах класса люкс, женщин меняет как носки и всегда побеждает все зло. Еще, конечно, у него есть данное королевой Англии право убивать, ведь кто же захочет смотреть фильмы, в которых Джеймс Бонд арестовывает злоумышленников и зачитывает их права.

Так что он весь такой стильный путешествует по всему миру, живет в пятизвездочных гостиницах и ликвидирует абcолютно всех врагов, вставших у него на пути. Более того, эти злоумышленники не какие-то простые негодяи, а гении уголовного мира, которые хотят или править, или даже полностью уничтожить мир. Но агент 007 всегда в последний момент успевает все решить. Без его помощи, с момента выхода первого фильма про Бонда Dr. No в 1962 году, мир погиб бы уже по меньшей мере раз 20.

Поэтому, услышав слово "шпион", я автоматически представляю этакий супер-образ с киноэкранов. Конечно, реальность быстро возвращает меня обратно: "Водителя такси Сергея Сидорова обвиняют в шпионаже в пользу России. Собранная обвинением информация свидетельствует, что Сидоров сообщал, куда и когда повезет военных".

Шпион. Водитель такси. Днем он перевозит пассажиров, а по ночам собирает секретную информацию во благо своей родины. Как его зовут? Сидоров. Сергей Сидоров. Секретный агент, у которого есть право на управление легковым автомобилем.

И выглядит он именно так, как слышится. Конечно, именно так выглядит абсолютно большая часть людей, шпионящих в пользу России. Там нет никаких тайных агентов в специально пошитых пиджаках, обвешанных самой свежей шпионской техникой и у которых в часы вмонтировано огнестрельное оружие, выстреливающее снотворное быстрого действия, чтобы нейтрализовать своих врагов.