"Почувствовали себя звездами": Солист Musiqq о "Евровидении" и шансах Латвии

В 2011 году Балцерис представлял Латвию на конкурсе песни "Евровидение" вместе с Маратом Оглезневым. Рассказывая о своем опыте участия в "Евровидении", Эмиль признает, что оно было интересным и грандиозным: "Мероприятие было очень крутым и полным впечатлений. Мы не можем получить такого опыта в Латвии ни на одном концерте, так что это было что-то - вау! Мы почувствовали себя там, как большие звезды. За тобой едут новейшие BMW, у тебя отдельный автобус — чувствуется, что все продумано".

Отвечая на вопрос о том, как Донс сможет выступить в этом году, Эмиль считает, что Донс, с его концертным опытом, определенно будет гораздо более готов к "Евровидению", чем они были в то время, но успех предсказать сложно: "Я не хочу предсказывать что угодно, потому что это на самом деле даже невозможно. Как каждый год - когда выступят страны, которые будут в нашем полуфинале, как все части головоломки сложатся вместе в этот момент, мы никогда не сможем предсказать. Да у Дона есть медленная, сильная, лирическая песня, возможно, все остальные будут активны. И это бонус, он выделяется".