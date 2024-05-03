"Почувствовали себя звездами": Солист Musiqq о "Евровидении" и шансах Латвии

Музыкант Эмилс Балцерис стал гостем программы Kad viņas satiekas, где вспомнил свое участие в конкурсе песни "Евровидение" и высказался о представителе Латвии этого года.
В 2011 году Балцерис представлял Латвию на конкурсе песни "Евровидение" вместе с Маратом Оглезневым. Рассказывая о своем опыте участия в "Евровидении", Эмиль признает, что оно было интересным и грандиозным: "Мероприятие было очень крутым и полным впечатлений. Мы не можем получить такого опыта в Латвии ни на одном концерте, так что это было что-то - вау! Мы почувствовали себя там, как большие звезды. За тобой едут новейшие BMW, у тебя отдельный автобус — чувствуется, что все продумано".
Отвечая на вопрос о том, как Донс сможет выступить в этом году, Эмиль считает, что Донс, с его концертным опытом, определенно будет гораздо более готов к "Евровидению", чем они были в то время, но успех предсказать сложно: "Я не хочу предсказывать что угодно, потому что это на самом деле даже невозможно. Как каждый год - когда выступят страны, которые будут в нашем полуфинале, как все части головоломки сложатся вместе в этот момент, мы никогда не сможем предсказать. Да у Дона есть медленная, сильная, лирическая песня, возможно, все остальные будут активны. И это бонус, он выделяется".
Эмиль отказывается даже предсказать, дойдет ли Донс до финала, но надеется, что это будет!
Букмекеры также ранее комментировали шансы Дона. "Расценки и коэффициенты "Евровидения" показывают, что Латвия не входит в десятку фаворитов второго полуфинала, однако может оказаться одной из стран, которые окажутся прямо на границе для продвижения дальше.
Если посмотреть, как оцениваются шансы на победу на "Евровидении" в целом, то Донс находится посередине", - прокомментировали букмекеры.
На конкурсе песни "Евровидение" в шведском Мальмё 9 мая во втором полуфинале Донс выступит с песней Hollow. Во втором полуфинале также примут участие Албания, Армения, Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Греция, Грузия, Эстония, Израиль, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Сан-Марино и Швейцария. Первый полуфинал "Евровидения" состоится 7 мая, а финал – 11 мая.
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