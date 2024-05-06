Аналитики ISW: Россия собирает силы на харьковском направлении

Аналитики ISW сообщают, что недавно в Курскую область с линии фронта в Запорожской области был переброшен батальон из 76-й воздушно-десантной дивизии Пскова.

По подсчетам украинского военного аналитика Константина Машовца, Россия уже собрала в северной группировке около 50 000 военнослужащих: более 31 000 в Белгородской области, более 10 000 в Курской области и более 8000 в Брянской.

По словам Машовца, российские подразделения в целях маскировки выходят на вокзалах Курской области, а затем сами направляются в Белгородскую область, ближе к Харькову.

Многие наблюдатели отмечают, что россияне в последнее время усилили удары по Харькову и северо-восточным областям в целом, а также воздушной разведке в регионе.

"ISW по-прежнему считает, что российская армия не обладает достаточными силами для захвата города, а российские наступательные операции на Харьков или Сумы оттянули бы и связали украинские подразделения из других, более важных частей фронта", - пишут аналитики американского института.

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