Аналитики ISW: Россия собирает силы на харьковском направлении

Россия продолжает формировать свою северную группировку, которая может вновь нанести удар по северо-востоку Украины, в том числе по Харькову, однако у России пока нет сил для захвата города, считают исследователи Института изучения войны США (ISW).
Аналитики ISW сообщают, что недавно в Курскую область с линии фронта в Запорожской области был переброшен батальон из 76-й воздушно-десантной дивизии Пскова.
По подсчетам украинского военного аналитика Константина Машовца, Россия уже собрала в северной группировке около 50 000 военнослужащих: более 31 000 в Белгородской области, более 10 000 в Курской области и более 8000 в Брянской.
По словам Машовца, российские подразделения в целях маскировки выходят на вокзалах Курской области, а затем сами направляются в Белгородскую область, ближе к Харькову.
Многие наблюдатели отмечают, что россияне в последнее время усилили удары по Харькову и северо-восточным областям в целом, а также воздушной разведке в регионе.
"ISW по-прежнему считает, что российская армия не обладает достаточными силами для захвата города, а российские наступательные операции на Харьков или Сумы оттянули бы и связали украинские подразделения из других, более важных частей фронта", - пишут аналитики американского института.
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