"Музыка - дорогое удовольствие": Лиза о жизни в Дании, песне про Ушакова и хейте

"Прилетают какие-то осуждающие комментарии про то, что женщины не должны заниматься такими вещами, и про то, что все это от сатаны, и про то, что мы вообще ужасные", - рассказывает латвийская экстрим-вокалистка Елизавета Жовнерчук в программе RUS TVNET "В чем фишка?".
Елизавета Жовнерчук 10 лет живет в Дании. И хотя сейчас она работает в IT-программировании, музыка была в ее жизни с восьми лет:
"Я ходила на уроки фортепиано, уроки вокала и в оркестр народных русских инструментов. В 15 лет я впервые начала зарабатывать пением в церкви, а уже через год совмещала церковные службы с рок-концертами, потому что у меня появилась первая группа. Прибегала на службы в таких высоких сапогах на платформе, и юбка в пол".
"Музыка - это очень дорогое удовольствие", - признается Лиза. Она довольно быстро поняла, что если ей хочется заниматься музыкой на профессиональном уровне, то ей необходим высокооплачиваемый навык. Так она пришла в IT-программирование:
"Поэтому нет, мой основной источник дохода - это не музыка, хотя музыка в том числе приносит деньги, особенно коллаборации с другими музыкантами".
Morphide - это группа из двух человек - Лизы и ее супруга Кристиана. "Можно было бы сказать, что это семейное хобби, какое-то такое, знаешь, увлечение.
Я бы сказала, что это, скорее, ребенок. Потому что мы вкладываем в него катастрофическое количество сил, времени, денег. Это очень дорого!
И для меня это такой, знаешь, творческий рай, потому что я знаю, что я могу в нем делать вообще все, что хочу", - отмечает Лиза.
Так как они снимают много видео и выкладывают в Сеть, там часто можно встретить негативные и осуждающие комментарии:
"Нас сравнивают с лучшими группами мира и говорят, что мы недотягиваем. Да, очень легко осудить, когда ты сам ничего не делаешь и не знаешь, какой катастрофический труд вложен в это.
Хотя интересно вот, что для меня один из самых таких неприятных комментариев - любое упоминание таланта. Я очень не люблю, когда говорят: "Ты такая талантливая". Я думаю: "Ах, ты же столько времени и сил вложила в то, чтобы это развить".
Но, конечно, сначала они много пробовали и экспериментировали.
"История с Ушаковым - это самое веселое, что было в моей музыкальной карьере на сегодняшний день", - говорит Лиза,
вспоминая как в 2017 году еще с прошлым коллективом они просто записали шуточный кавер на группу Ylvis. У Ylvis была песня про политика Jan Egeland. Они решили, что будет весело, если они поменяют это имя на Нила Ушакова. На следующий день после публикации музыканты проснулись знаменитыми:
"Некоторая желтая пресса писала: "Популярная датская певица выпустила песню про Ушакова. Мотивы неизвестны".
Эту шутку до сих пор друзья помнят".
"Я очень скучаю по Латвии. Очень чувствуются плюсы Латвии, когда пожил в другой стране", - подчеркивает Лиза.
Это лишь фрагмент беседы, полную версию смотрите на видео!
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