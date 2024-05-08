"Музыка - дорогое удовольствие": Лиза о жизни в Дании, песне про Ушакова и хейте

И для меня это такой, знаешь, творческий рай, потому что я знаю, что я могу в нем делать вообще все, что хочу", - отмечает Лиза.

Так как они снимают много видео и выкладывают в Сеть, там часто можно встретить негативные и осуждающие комментарии:

"Нас сравнивают с лучшими группами мира и говорят, что мы недотягиваем. Да, очень легко осудить, когда ты сам ничего не делаешь и не знаешь, какой катастрофический труд вложен в это.

Хотя интересно вот, что для меня один из самых таких неприятных комментариев - любое упоминание таланта. Я очень не люблю, когда говорят: "Ты такая талантливая". Я думаю: "Ах, ты же столько времени и сил вложила в то, чтобы это развить".

Елизавета Жовнерчук Фото: пресс-фото/ личный архив Елизавета Жовнерчук

Но, конечно, сначала они много пробовали и экспериментировали.

"История с Ушаковым - это самое веселое, что было в моей музыкальной карьере на сегодняшний день", - говорит Лиза,

вспоминая как в 2017 году еще с прошлым коллективом они просто записали шуточный кавер на группу Ylvis. У Ylvis была песня про политика Jan Egeland. Они решили, что будет весело, если они поменяют это имя на Нила Ушакова. На следующий день после публикации музыканты проснулись знаменитыми:

"Некоторая желтая пресса писала: "Популярная датская певица выпустила песню про Ушакова. Мотивы неизвестны".

Эту шутку до сих пор друзья помнят".

"Я очень скучаю по Латвии. Очень чувствуются плюсы Латвии, когда пожил в другой стране", - подчеркивает Лиза.

Это лишь фрагмент беседы, полную версию смотрите на видео!

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!