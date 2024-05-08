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Облака и дождь: в четверг потеплеет до +12

rus.tvnet.lv/LETA
Обновлено 9 мая 2024, 08:24
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Аист на поле
Аист на поле Фото: dpa/scanpix

В четверг, 9 мая, с запада в Латвию начнут поступать более теплые воздушные массы, но погода будет пасмурной и местами, преимущественно в центральных районах, ожидается небольшой дождь, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Утром в восточных областях еще возможны прояснения. Будет дуть слабый южный ветер, а во второй половине дня на морском побережье ветер сменит направление на западное и немного усилится.

Воздух под облаками сегодня еще не прогреется выше +7...+12 градусов.

В Риге днем небо тоже будет затянуто облаками, которые утром и в первой половине дня принесут небольшой дождь. Будет дуть слабый южный ветер, а максимальная температура воздуха ожидается в пределах +8...+10 градусов.

Галерея: Ботанический сад Латвийского университета

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