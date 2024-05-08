Облака и дождь: в четверг потеплеет до +12

Утром в восточных областях еще возможны прояснения. Будет дуть слабый южный ветер, а во второй половине дня на морском побережье ветер сменит направление на западное и немного усилится.

Воздух под облаками сегодня еще не прогреется выше +7...+12 градусов.

В Риге днем небо тоже будет затянуто облаками, которые утром и в первой половине дня принесут небольшой дождь. Будет дуть слабый южный ветер, а максимальная температура воздуха ожидается в пределах +8...+10 градусов.

Галерея: Ботанический сад Латвийского университета

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