"Пожелай, и у тебя все это будет будет" - такой философией жизни на различных курсах и "марафонах желаний" торговала главная гуру манифестации России Елена Блиновская. Благодаря этому "инфобизнесу" и другим занятиям Блиновская стала очень богатой и, как говорят, свой сороковой день рождения отпраздновала за миллион евро. Однако дальнейшая ее судьба наводит на мысль, что одних лишь хороших мыслей недостаточно.

Блиновская - бывшая королева красоты, ведущая передачи, владелица салона красоты. Однако больше всего она известна как автор различных "курсов личностного роста", самый известный из которых - "Марафон желаний", обещающий исполнить самые разные желания участниц, начиная с больших доходов и заканчивая долгожданным рождением ребенка или излечением от рака.

Первый "Марафон желаний" Блиновская организовала в 2015 году. За участие нужно было заплатить 2000 рублей, или 20 евро. Блиновская создала закрытую группу в одном из приложений по обмену сообщениями, где при помощи голосовых сообщений отдавала распоряжения, как участницам формулировать свои желания и изображать их на карте желаний или коллаже. В первом "Марафоне желаний" приняли участие около 50 человек, однако за весь 2017 году число участников достигло уже 5000 человек.

Популярность Блиновской росла в геометрической прогрессии. В 2020 году аудитория ее "марафонов желаний" составляла порядка 100 000 человек. Более того, клиентам приходилось шире раскрывать кошельки - участие обходилось уже в 45-3000 евро.

У нее был и особый курс, предназначенный для женщин, которым не удавалось забеременеть - после него наступала долгожданная беременность. "У меня определенно есть энергия, чтобы благословлять бездетные пары. Несомненно!" - однажды высказалась Блиновская. Она утверждает, что помогла нескольким подругам-инфлюенсерам наконец забеременеть. Ах, если б только современная медицина знала ее тайну!