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Сейм отклонил предложение об увеличении возраста, с которого можно покупать алкоголь

rus.tvnet.lv/LETA
Обновлено 9 мая 2024, 14:35
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Алкоголь
Алкоголь Фото: Shutterstock
  • Торговля алкоголем будет разрешена с пн по суб до 20:00, а по воскресеньям - до 18:00

Рассматривая во втором чтении поправки к закону об обороте алкогольных напитков, Сейм отклонил предложение о том, чтобы запретить продажу алкоголя лицам моложе 20 лет.

Таким образом, парламент отклонил решение, принятое ранее комиссией Сейма по социальным и трудовым делам.

В настоящее время алкоголь можно покупать с 18 лет.

В то же время Сейм одобрил поправки, которые призваны ограничить рекламу, маркетинг и доступность алкогольных напитков. Также планируется обеспечить потребителям дополнительную информацию об энергетической и пищевой ценности и составе алкогольной продукции.

С целью снижения импульсивного приобретения алкоголя поправки предусматривают запрет на такие меры стимулирования торговли, которые предлагают приобрести несколько единиц алкогольных напитков по более низкой цене, а также скидки на алкогольные напитки по программам лояльности потребителей.

Поправки также предусматривают, что реклама цен и скидок на алкогольную продукцию будет запрещена в печатных изданиях, печатных рекламных изданиях и публикациях для потребителей, в кинотеатрах, на веб-сайтах и в онлайн-режиме с использованием почтовых услуг (в том числе электронной почты), а также в местах розничной торговли алкогольными напитками.

Планируется также ввести запрет в местах торговли и оказания услуг (в том числе с использованием дистанционного договора), имеющих или не получивших специальное разрешение (в том числе салоны красоты, парикмахерские, свадебные салоны, магазины электротоваров, магазины автопринадлежностей и др.), на предложение бесплатных алкогольных напитков в качестве подарка или компенсации.

Законопроект предусматривает, что в местах организации азартных игр будет запрещена розничная торговля алкогольными напитками для их потребления на месте у игровых автоматов, столов для игр в карты и кости и рулеток или другого игорного оборудования. Цель этой нормы - разделить два вызывающих зависимость процесса, говорится в аннотации к законопроекту.

Сейм еще должен проголосовать по поправкам в окончательном чтении.

Сейм поддержал поправки, разрешающие торговлю алкоголем шесть дней в неделю до 20:00, а по воскресеньям - до 18:00

Сейм также одобрил поправки, предусматривающие введение новых ограничений на время торговли алкоголем: с понедельника по субботу торговать им можно будет с 10:00 до 20:00 часов, а по воскресеньям - с 10:00 до 18:00 часов.

Сейм еще должен проголосовать по этим поправкам в окончательном чтении.

Ограничения времени продажи алкоголя не будут привязаны к графику рабочих, выходных и праздничных дней, так как это усложнило бы регулирование. Это означает, что, например, в официальный выходной, который выпадает на рабочий день, алкоголь можно будет купить до 20:00.

Сейчас алкоголь в розничной торговле в Латвии доступен в любой день недели с 8:00 до 22:00.

В законе уже сейчас определено, что ограничения не распространяются на места розничной торговли, где алкогольные напитки реализуются только разливным способом и обеспечивается их потребление на месте, а также на магазины безналоговой торговли.

Также в законе будет предусмотрено, что алкоголь, приобретенный дистанционно, то есть в интернете, разрешается поставлять покупателю не ранее чем через шесть часов с момента заказа.

Еще одним изменением станет то, что алкогольные напитки с содержанием абсолютного спирта свыше 22% запрещается продавать в единице упаковки емкостью не более 0,2 литра.

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