Лишат денег и защиты ФРГ? Что будет с украинскими мужчинами

Дадут ли украинцам немецкие документы вместо паспорта?

Временная защита для украинцев, бежавших от войны, предоставленная им на территории Евросоюза в соответствии с общей директивой, действует только до марта 2025 года. Что придет ей на смену, пока неизвестно. Адвокат по миграционному праву Андреас Бехер (Andreas Becher) в интервью DW отметил, что без действительного украинского паспорта или заменяющего его немецкого документа, могут возникнуть проблемы у тех украинцев, которые хотят изменить статус временной защиты по §24 на долгосрочное разрешение на пребывание в Германии. Это те, кто имеет работу и достаточно зарабатывает, в частности, в рамках программы "голубая карта". "Украинские мужчины должны получить аналоги Reiseausweis für Ausländer", - уверен адвокат.

Однако просто так эти документы иностранцам не дают. Как сообщили DW в федеральном министерстве внутренних дел, местные отделы по делам иностранцев в каждом отдельном случае проверяют, может ли заявитель получить паспорт своей страны, "приложив к этому резонные усилия" (in zumutbarer Weise). По мнению Адреаса Бехера, украинцы имеют законные основания получать немецкие документы, заменяющие их документы. "Украинцев заставляют ехать за паспортом на родину. Однако мы не можем считать это приемлемым требованием, ведь это значит отправлять в страну, где идет война, людей, которым мы предоставили защиту от войны", - отмечает Бехер.

Что будет дальше с украинскими мужчинами в Германии?