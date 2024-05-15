Видео В Риге начата комплектация первых классов. Есть решение проблемы нечестных родителей

Борьба за попадание в часть рижских школ приравнивается к конкурсам вузов. Такая ситуация привычна и для Межциемской основной школы.

В этом году там в первый класс заявлено почти 180 детей, однако мест в первом классе всего сто.

Самоуправление в этом году внесло в порядок приема существенные изменения. Чтобы ребенок мог учиться в конкретной школе, важно, чтобы он вблизи учреждения был также задекларирован. Однако многие годы родители фиктивно декларировали своих отпрысков вблизи популярных школ, чтобы улучшить возможности для ребенка в ней учиться.

С этого года это уже не так легко - важно, чтобы официальное место жительства хотя бы одного родителя было бы по тому же адресу, что и у ребенка.

В Межциемской основной школе признают, что новые правила уже работают.

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