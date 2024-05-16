"Новое Единство" и Нацобъединение отказались участвовать в предвыборных дебатах на русском языке

Между тем, Национальное объединение не поддерживает и считает неприемлемым план проведения предвыборных дебатов на русском языке и не будет участвовать в таких дебатах, а также призывает другие политические партии выразить четкую позицию по этому вопросу. Нацобъединение будет защищать статус государственного языка всеми возможными способами, в том числе путем внесения поправок в закон, сообщили в партии.

Ранее Нацобъединение заявляло, что предвыборные дебаты не должны проводиться на русском языке. НО отмечает, что мнение о том, что предвыборные дебаты в средствах массовой информации не должны вестись на русском языке, публично высказали и ряд экспертов, в том числе бывший президент и юрист Эгил Левитс. Он отметил, что предвыборные дебаты на русском языке противоречат Сатверсме, которое определяет статус латышского языка как государственного. К мнению Левитса присоединилась и бывший председатель Конституционного суда и эксперт по правовым вопросам Инета Зиемеле.

Как сообщалось, в обществе разгорелась полемика о том, допустимо ли организовывать дебаты перед выборами в Европарламент в общественных СМИ на русском языке. На этой неделе Центр государственного языка (VVC) выступил с заявлением, что не поддерживает идею Латвийского телевидения (LTV) провести предвыборные дебаты на русском языке на общественном телевидении, поскольку считает, что такая идея противоречит закрепленному в Конституции статусу государственного языка и его роли в интеграции общества.

В ответ на это LTV обратилось в Министерство юстиции, так как считает это заявление попыткой повлиять на редакционные решения СМИ. По мнению LTV, VVC не понимает, чем предвыборная агитация, как она определена законом, отличается от предвыборных трансляций. Представители СМИ объясняют, что предвыборные дебаты - это не предвыборная агитация, а контент о выборах в Европарламент.

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