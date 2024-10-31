Государственная полиция просит помощи общественности в поисках мужчины, который, возможно, осуществил действия, направленные на разжигание национальной ненависти и розни, заявили в полиции.
Видео ⟩ Подозревается в разжигании национальной ненависти: полиция разыскивает этого мужчину
Упомянутые действия мужчина, возможно, совершил на остановке общественного транспорта в Риге на бульваре Райниса.
Полиция просит посмотреть на фото мужчины и отозваться всех, кто может опознать его или знает его возможное местонахождение. Проинформировать полицию можно по номерам телефона 67219782 или 110.
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