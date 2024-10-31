В среду, 30 октября, школьница отравилась электронной сигаретой. Инцидент произошел в Рижской 6-й средней школе. Порталу Apollo.lv в учебном учреждении раскрыли подробности происшествия.
В Риге школьница, возможно, отравилась вейпом
Как указали в школе, 30 октября за помощью к медсестре обратилась ученица шестого класса, которая пожаловалась на головокружение и плохое самочувствие после посещения туалета. По ее словам, в кабинке туалета ученицы старших классов, возможно, курили электронную сигарету или вейп.
Школьная медсестра по телефону проинформировала о плохом самочувствии ребенка ее маму. Спустя время была вызвана Служба неотложной медицинской помощи. Медики проверили состояние здоровья девочки и признали, что она может вместе с мамой отправиться домой.
В школе указали, что о произошедшем незамедлительно были проинформированы директор школы и социальный педагог. Было обследовано место событий, и во время следующих уроков были проведены разговоры с учениками старших классов.
В четверг, 31 октября, девочка чувствовала себя хорошо и была в школе.
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