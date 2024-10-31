В Риге школьница, возможно, отравилась вейпом

Как указали в школе, 30 октября за помощью к медсестре обратилась ученица шестого класса, которая пожаловалась на головокружение и плохое самочувствие после посещения туалета. По ее словам, в кабинке туалета ученицы старших классов, возможно, курили электронную сигарету или вейп.

Школьная медсестра по телефону проинформировала о плохом самочувствии ребенка ее маму. Спустя время была вызвана Служба неотложной медицинской помощи. Медики проверили состояние здоровья девочки и признали, что она может вместе с мамой отправиться домой.

В школе указали, что о произошедшем незамедлительно были проинформированы директор школы и социальный педагог. Было обследовано место событий, и во время следующих уроков были проведены разговоры с учениками старших классов.

В четверг, 31 октября, девочка чувствовала себя хорошо и была в школе.

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