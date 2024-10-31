Второй месяц осени подходит к концу - уже завтра наступит ноябрь, который принесет с собой первую серьезную осеннюю бурю. Предприятие Sadales tīkls готовится к ликвидации последствий разгула стихии, а RUS TVNET по традиции в ежедневной подборке рассказывает коротко о главном за четверг, 31 октября.
Главное за 31 октября ⟩ Предстоящая буря, плохая новость для занятых на двух работах и демонтаж статуи в Риге
Новости Латвии:
По информации Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), уже в четверг, 31 октября, вечером на территории страны усилится ветер, порывы которого достигнут 20-24 м/с (желтое предупреждение). В ночь на 2 ноября в прибрежных районах порывы могут достигать 25-28 м/с (оранжевое предупреждение). В таких погодных условиях могут ломаться деревья и ветки, повреждая линии электропередач и вызывая перебои в электроснабжении, поэтому Sadales tīkls объявило повышенную оперативную готовность для предотвращения повреждения электросетей.
Жителей призывают позаботиться о своей личной безопасности и быть осторожными вблизи воздушных линий электропередач.
Актеру и музыканту Артуру Смольянинову 27 октября исполнился 41 год. А 1 ноября в 19:00 в рижском музыкально-драматическом пространстве Oratorio он отпразднует день рождения концертом своей группы cheLovek. О музыке, изучении латышского, склоках в российской оппозиции и многом другом Смольянинов рассказал в эфире программы "Кто вам платит?" на портале RUS TVNET.
С нового года, после налоговой реформы, у большинства населения доходы вырастут. Однако у тех, кто трудится на двух работах, ситуация на втором месте изменится в худшую сторону. Нюансы прокомментировала глава бухгалтерской компании Insaiders Марина Антонова.
Прошедшей ночью на Эспланаде была демонтирована статуя русского полководца Михаила Барклая-де-Толли, сообщил мэр Риги Вилнис Кирсис.
"Милитаризованная скульптурная композиция" на Адажской базе будет сохранена, сказал министр обороны Андрис Спрудс в программе Rīta panorāma на Латвийском телевидении.
Рижский городской суд в четверг, 31 октября, признал таксиста Сергея Сидорова виновным в шпионаже в пользу России и приговорил его к семи годам лишения свободы и двум годам условного заключения, сообщает агентство LETA.
Подводное наследие Латвии стало богаче на один объект - 29 октября 2024 года Национальное управление культурного наследия определило статус для недавно обнаруженного в Рижском заливе недалеко от Даугавгривы остова судна, сообщили TVNET в этой организации.
Статуя русского полководца Михаила Барклая-де-Толли и постамент, на котором она была установлена, на Эспланаде сейчас находятся на территории Рижского агентства памятников на улице Вароню, 13, сообщила представитель Рижского самоуправления Антра Габре.
В редакцию RUS TVNET обратилась читательница, которая пережила очень неприятные моменты, стоя на светофоре в Плявниеках. Ее чуть не сбила женщина на внедорожнике BMW, причем случилось это не на дороге.
Вступило в силу решение Рижского окружного суда, согласно которому двое граждан Литвы за убийство Геннадия Валягина, возможного организатора убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса, приговорены к тюремным срокам, сообщает агентство LETA.
За рубежом:
Центральная избирательная комиссия Грузии объявила в четверг, 31 октября, что победа правящей партии "Грузинская мечта" на прошедших в выходные парламентских выборах подтвердилась после частичного пересчета голосов.
По меньшей мере 95 человек погибли в результате сильнейших наводнений в Испании, вызванных проливными дождями. Это крупнейшее стихийное бедствие в стране с 1973 года.
В четверг в Алакюла, рядом с Лихула, состоялось открытие крупнейшего солнечного парка в Балтии, состоящего из 117 600 панелей. Новый парк мощностью 77,53 мегаватта способен удовлетворить годовую потребность в электроэнергии для 35 000 домохозяйств, сообщает Rus.Postimees.
Прокуратура вызвала президента для дачи разъяснений по поводу своих слов о фальсификации парламентских выборов в Грузии. Собирать доказательства - обязанность следственного органа, пояснила она.
Президентская избирательная кампания в США вышла на финишную прямую. В то время как оба кандидата в последние недели сосредоточили свои усилия на "колеблющихся" штатах, где несколько тысяч голосов могут стать решающим фактором, кандидат от демократов Камала Харрис выступила с последней большой предвыборной речью в Вашингтоне, политической столице США, где демократы имеют большое преимущество. В своей речи Харрис жестко высказалась в адрес соперника, республиканца Дональда Трампа, и умело апеллировала к страхам, которые испытывают ее избиратели. У TVNET+ была возможность посмотреть это выступление вживую.
Еврокомиссия подозревает китайский онлайн-сервис Temu в нарушении закона ЕС о цифровых услугах. В Брюсселе предполагают, что на платформе продается контрафактная и опасная продукция.
Министр внутренних дел и администрации Польши включил дочернюю компанию латвийского небанковского кредитора 4finance Bastorehill Investments в список национальных санкций, поскольку считает, что предполагаемые связи владельцев с российским капиталом создают риск передачи данных заемщиков во вражеские, сообщила в четверг программа Латвийского радио "Открытые файлы".
Интересное чтиво:
31 октября, в канун Дня всех святых, во многих странах отмечается Хэллоуин. Не будем вдаваться в подробности, но частенько "предпраздничное" время сопровождается просмотром фильмов ужасов, которые порой клишированы. Давайте проверим, смогли бы вы выжить в типичном хорроре?
3 апреля 1908 года Каролина Олссон пробудилась ото сна в совершенно ином мире, чем тот, в котором она жила, когда отправилась спать. Она узнала, что мать умерла, а остальные члены семьи были неузнаваемы. Затем она посмотрелась в зеркало. Каролина проспала 32 года.
Наступает Хэллоуин - праздник, который в последние годы очень даже прижился в Латвии. Одна из главных традиций этого дня - просмотр фильмов - страшных и не очень. Главное, чтобы вместе с семьей или друзьями. Чем же пугали американские и европейские фильмы 90-х и 2000-х?
Незадолго до Хэллоуина я отправился в Даугавпилс, где пережил всевозможные ужасы - например, злодеев в Центральном парке, проблемы с популяцией, реальную опасность в районе между психоневрологической больницей и кладбищем, а также страшно вкусную еду в "Губернаторе". В Ригу вернулся практически седым.
Рижская неделя моды набирает обороты. Во второй день, с началом показов мод, мероприятие собрало знаменитостей и инфлюенсеров. Посмотрим, в каких нарядах пришли гости - стильных, а порой и странных.
Лиене Ушакова и Юрис Зундовскис, участники шоу "Знаменитости. Без фильтра", начинают планировать свадьбу, которая намечается в декабре этого года.
В среду, 30 октября, в Vīna Studijā Splendid прошла заключительная вечеринка Рижской недели моды (RFW), на которой собрались известные персоны. Смотрите фото!
В воскресенье, 27 октября, в четвертом туре отбора в шоу "Это талант!" на большую сцену вместе с сестрой вышла инфлюенсер Intrisha, которая также называет себя певицей. Выступление сестер не впечатлило жюри, и они не только не прошли в следующий тур, но и получили три "нет". А что об этом думает сама Intrisha?
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