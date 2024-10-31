Главное за 31 октября Предстоящая буря, плохая новость для занятых на двух работах и демонтаж статуи в Риге

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31 октября, в канун Дня всех святых, во многих странах отмечается Хэллоуин. Не будем вдаваться в подробности, но частенько "предпраздничное" время сопровождается просмотром фильмов ужасов, которые порой клишированы. Давайте проверим, смогли бы вы выжить в типичном хорроре?

3 апреля 1908 года Каролина Олссон пробудилась ото сна в совершенно ином мире, чем тот, в котором она жила, когда отправилась спать. Она узнала, что мать умерла, а остальные члены семьи были неузнаваемы. Затем она посмотрелась в зеркало. Каролина проспала 32 года.

Наступает Хэллоуин - праздник, который в последние годы очень даже прижился в Латвии. Одна из главных традиций этого дня - просмотр фильмов - страшных и не очень. Главное, чтобы вместе с семьей или друзьями. Чем же пугали американские и европейские фильмы 90-х и 2000-х?

Незадолго до Хэллоуина я отправился в Даугавпилс, где пережил всевозможные ужасы - например, злодеев в Центральном парке, проблемы с популяцией, реальную опасность в районе между психоневрологической больницей и кладбищем, а также страшно вкусную еду в "Губернаторе". В Ригу вернулся практически седым.

Рижская неделя моды набирает обороты. Во второй день, с началом показов мод, мероприятие собрало знаменитостей и инфлюенсеров. Посмотрим, в каких нарядах пришли гости - стильных, а порой и странных.

Лиене Ушакова и Юрис Зундовскис, участники шоу "Знаменитости. Без фильтра", начинают планировать свадьбу, которая намечается в декабре этого года.

В среду, 30 октября, в Vīna Studijā Splendid прошла заключительная вечеринка Рижской недели моды (RFW), на которой собрались известные персоны. Смотрите фото!

В воскресенье, 27 октября, в четвертом туре отбора в шоу "Это талант!" на большую сцену вместе с сестрой вышла инфлюенсер Intrisha, которая также называет себя певицей. Выступление сестер не впечатлило жюри, и они не только не прошли в следующий тур, но и получили три "нет". А что об этом думает сама Intrisha?

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