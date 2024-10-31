Убийство Геннадия Валягина: вступили в силу тюремные сроки для двух граждан Литвы

Когда Валягин вышел из бара и сел в свою машину, один из подсудимых - водитель автомобиля Chrysler - подъехал к автомобилю Валягина сзади, заблокировав выезд. Затем неизвестный, находившийся в автомобиле Chrysler, произвел не менее семи выстрелов по машине Валягина из автомата Калашникова.

Второй обвиняемый, находившийся в автомобиле Chrysler, подбежал к машине Валягина и не менее трех раз выстрелил в Валягина через стекло передней пассажирской двери из пистолета Макарова модифицированной конструкции. В результате выстрелов Валягин выпал из машины, после чего к нему подбежал второй обвиняемый и выстрелил ему в голову.

Затем обвиняемые вместе с двумя неустановленными лицами направились в лесной массив в Ропажском крае, где сожгли использованный при убийстве автомобиль Chrysler.

Один из обвиняемых был задержан полицией Ропажского края уже в день убийства, а другой был задержан Государственной полицией 29 августа.

Оба мужчины обвиняются в убийстве в составе организованной группы, а также в ношении и транспортировке огнестрельного оружия и боеприпасов без разрешения в составе организованной группы.

Они ранее уже были судимы за совершение различных преступлений как в Литве, так и в других странах Евросоюза.

На скамью подсудимых сели исполнители убийства, но для установления других лиц, причастных к убийству Валягина, в ходе досудебного разбирательства было заведено новое уголовное дело, выделенное в отдельное производство и переданное в Госполицию для дальнейшего расследования.

Суд частично удовлетворил иск о компенсации морального вреда, обязав ответчиков выплатить потерпевшим в общей сложности 65 000 евро. Ответчики уже выплатили пострадавшим 30 000 евро.

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