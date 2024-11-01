"Это было как цунами": испанцы рассказывают, как пережили катастрофическое наводнение

«Мы видели, как две машины унесло течением, и мы не знаем, были ли внутри люди, — рассказал один из мужчин изданию Las Provincias. — Мы никогда не видели ничего подобного».

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Вот что увидела Виктория, спустившись по лестнице своего дома Фото: Victoria Lopez

Во вторник днем колумбийка Виктория Лопес, живущая в районе Ла-Торре в Валенсии с мужем и 9-летней дочерью, даже не подозревала, что случится с ее районом.

Она помнит, что был сильный ветер, и знакомый предупредил ее о надвигающемся шторме.

«Он спросил, где я припарковала машину, я сказала, что прямо на проспекте. Я вышла из машины, и все выглядело нормально: улица была абсолютно сухой, ни капли воды. И я подумала то же, что и все мы: „Они преувеличивают, не может быть все так плохо“», — рассказала она BBC Mundo.

Виктория говорит, что с этого момента все происходило очень быстро. Когда она попыталась выйти из дома обратно на улицу, дверь ее подъезда была залита водой на высоту полтора метра.

«Потом мы увидели, что машины плывут. Они не то чтобы двигались из-за воды, они полностью плавали. Это было невероятное зрелище, мы не могли поверить».

Виктория живет на пятом этаже, поэтому ее квартира была в безопасности. Ее главной заботой был семейный автомобиль.