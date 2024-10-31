В этот день херсонец Сергей Добровольский, продавец оборудования, вернулся к себе домой незадолго до полудня. Он зашел во двор, закурил сигарету и заговорил с соседом. Внезапно они услышали жужжание дрона над головой.
Российские дроны в Херсоне стали целенаправленно охотиться на мирных жителей. Есть видео, доказывающие это
(Оригинал этой статьи на английском языке можно прочитать здесь)
Жена Сергея Анджела видела, как муж убегает, чтобы спрятаться. Дрон бросил гранату.
«Он умер до приезда скорой. Мне сказали, что ему очень не повезло, потому что кусок шрапнели попал в сердце», — говорит она.
Как сообщили Би-би-си в городской военной администрации, Сергей стал одним из 30 гражданских лиц, убитых в Херсоне с 1 июля, когда пошла волна атак российских дронов. Таких атак за это время было уже более 5000, и ранения получили более 400 мирных жителей.
Дроны изменили ход войны в Украине. И Украина, и Россия используют их против военных целей. Однако у Би-би-си есть свидетельские показания и заслуживающие доверия доказательства того, что Россия использовала дроны против гражданского населения в Херсоне, городе, находящемся на линии фронта.
«Они же видят, кого они убивают, — говорит Анджела, — это они так хотят воевать, просто бомбя людей, которые ходят по улицам?»
Если будет признано, что Россия умышленно выбирает целью гражданских, это будет считаться военным преступлением.
Российские военные ведомства не отвечают на запросы Би-би-си по поводу этих обвинений. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия последовательно отвергала обвинения в том, что гражданские лица атакуются ее военными умышленно.
Очевидные свидетельства атак беспилотников на мирных жителей можно увидеть на видео, распространяемых украинскими и российскими пользователями соцсетей. Шесть из этих видео удалось проверить BBC Verify, отделу Би-би-си, занимающемуся фактчекингом.
На каждом из видео камера дрона, удаленно управляемого оператором, преследует пешеходов или водителей в гражданской одежде. Часто после этого дрон бросает гранату, и в некоторых случаях это приводит к серьезным ранениям или смерти мирного жителя.
BBC Verify в пяти из шести случаев удалось идентифицировать телеграм-канал, который был первоисточником видео.
Они были опубликованы вместе с угрозами или провокативными высказывания в адрес украинцев. В том числе там были утверждения, что любой транспорт — законная военная цель, и людям стоит свести свои передвижения к минимуму. В отношении раненых людей звучали оскорбления, их называли свиньями, а в одном случае жертва подверглась насмешкам из-за того, что была женщиной.
В этих каналах публиковались также фотографии и видео дронов, а также другого оборудования, вместе с благодарностью за пожертвования.
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В Херсонской военной администрации Би-би-си рассказали, что Россия стала использовать другой тип дронов, и городские радиоэлектронные системы перехвата большинство из них пропускают.
«Ты чувствуешь себя так, как будто на тебя постоянно охотятся, как будто кто-то постоянно на тебя смотрит и может в любой момент сбросить на тебя боеприпас. Это самое ужасное», — говорит Кристина Синя, которая работает в центре гуманитарной помощи, расположенном в километре от реки Днепр.
Чтобы попасть в этот центр и не стать целью дронов, мы мчимся на большой скорости, прячем машину под деревьями и быстро заходим внутрь.
На полке за Кристиной небольшое устройство жужжит каждый раз, когда обнаруживает дрон — то есть каждые несколько минут. Иногда оно обнаруживает по меньшей мере четыре дрона одновременно.
Люди, отважившиеся выйти, чтобы купить продукты, выглядят очень испуганными. Валентина Михайловна вытирает слезы: «Ситуация ужасная. Когда мы выходим из дома, то перебегаем от одного дерева к другому, чтобы укрыться. Каждый день они атакуют пассажирские автобусы, каждый день они бомбят нас с дронов».
Елена Кривчун говорит, что едва избежала смерти. Она была в гостях и за несколько минут до того, как должна была сесть в машину и поехать домой, дрон уронил бомбу на крышу ее автомобиля прямо над водительским сидением.
«Если бы я была в машине, я бы погибла. Разве я похожа на военного, разве моя машина похожа на военную?» — говорит Кристина. Она работает уборщицей, и машина ей очень нужна для работы. На ремонт денег нет.
Елена говорит, что дроны страшнее обстрела. «Когда мы слышим звуки обстрела с другого берега реки, у нас есть время среагировать. А с дронами легко не услышать их звук. Они быстрые, они видят тебя и атакуют».
Бен Дасинг, который руководит центром гуманитарной помощи, тоже говорит, что дроны пугают людей больше обстрелов, деморализуют их. Если дрон выбрал кого-то целью — вероятно, шансов нет, от дрона не защититься.
Александр Толоконников, представитель Херсонской военной администрации, говорит, что в последние несколько месяцев российская армия стала использовать дроны, чтобы сбрасывать мины на пешеходов, машины и рейсовые автобусы. Используется мина-лепесток, маленькая противопехотная мина, которая способна спланировать на землю и потом сдетонировать при контакте. По его словам, для маскировки мины покрыты листьями. Би-би-си не удалось подтвердить эту информацию.
Как говорит Елена, с приближением зимы страх перед дронами становится все сильнее, потому что с деревьев облетают листья, а значит, под ними больше нельзя будет спрятаться.
Как мы проверяли видео с дронов
Мы смогли геолоцировать шесть видео, снятых в восточной части Херсона, идентифицировав отличительные особенности улиц города. На видео, где дрон сбрасывает бомбу на двух пешеходов, которые получают настолько сильные ранения, что не могут идти, можно узнать Т-образный перекресток, который с большей вероятностью, чем в центре города, может находиться либо в Днепровском районе, либо в ближайшем к нему районе Антоновка.
Когда мы выяснили предположительное место атаки, мы смогли сопоставить видимые сверху ориентиры с фотографиями со спутников. В данном случае это были здания и опоры ЛЭП.
Чтобы понять, где видео были впервые опубликованы, мы прогнали несколько кадров из каждого из них через поисковые системы. Часто самая ранняя публикация была в конкретном телеграм-канале, за несколько часов до того, как пошли перепосты на Реддите или в X (твиттере).
Определив место каждой атаки, мы смогли вычислить время суток, когда была произведена съемка, по теням, а прогноз погоды помог определить наиболее вероятную дату. Четыре из этих видео были опубликованы через день после предполагаемой съемки, а одно из них — в тот же день, спустя восемь часов после съемки.
При участии Имоджен Андерсон, Анастасии Левченко, Владимира Ложко и Ричарда Ирвин-Брауна.