Российские дроны в Херсоне стали целенаправленно охотиться на мирных жителей. Есть видео, доказывающие это

«Ты чувствуешь себя так, как будто на тебя постоянно охотятся, как будто кто-то постоянно на тебя смотрит и может в любой момент сбросить на тебя боеприпас. Это самое ужасное», — говорит Кристина Синя, которая работает в центре гуманитарной помощи, расположенном в километре от реки Днепр.

Чтобы попасть в этот центр и не стать целью дронов, мы мчимся на большой скорости, прячем машину под деревьями и быстро заходим внутрь.

На полке за Кристиной небольшое устройство жужжит каждый раз, когда обнаруживает дрон — то есть каждые несколько минут. Иногда оно обнаруживает по меньшей мере четыре дрона одновременно.

Люди, отважившиеся выйти, чтобы купить продукты, выглядят очень испуганными. Валентина Михайловна вытирает слезы: «Ситуация ужасная. Когда мы выходим из дома, то перебегаем от одного дерева к другому, чтобы укрыться. Каждый день они атакуют пассажирские автобусы, каждый день они бомбят нас с дронов».

Елена Кривчун говорит, что едва избежала смерти. Она была в гостях и за несколько минут до того, как должна была сесть в машину и поехать домой, дрон уронил бомбу на крышу ее автомобиля прямо над водительским сидением.