Не пришло ли время пересмотреть значение вузов?

Из курсов, которые пригодились в карьере, она сразу же выделяет "Новостную журналистику". "Я его очень хорошо помню, потому что это был очень интересный курс, который преподавала одна журналистка из LETA. У нас была задача написать новость про торговлю людьми. Мы участвовали в Zoom-конференции с полицией, центром Marta, который помогает пострадавшим, и другими структурами, которые предоставляют информацию о случаях торговли людьми и решениями в связи с этим. Этот курс научил, как создать новостную статью, как собирать и обобщать источники, как писать заголовки, лиды и структурировать текст".