"Сколько из полученных в вузе знаний пригодились в реальной жизни? Наверное, каких 30%". Такое печальное мнение выразила опрошенная TVNET+ молодая женщина с дипломом в области социальных наук. Такая история - не редкость. И работодатели все чаще указывают, что новые специалисты не готовы к рынку труда, часто они сами готовы обучать быстрее и за более низкую цену. Кроме того, в интернете доступны тысячи самых разных курсов на любую тему. Университеты, похоже, осознают проблемы и пытаются их решить, но насколько удачно? Может быть пришло время пересмотреть значение вузов в обществе? TVNET+ решил отыскать ответ на этот вопрос.
Не пришло ли время пересмотреть значение вузов?
Элизабете закончился программу журналистики в 2023 году. В данный момент она работает в Огрском краевом самоуправлении специалистом по общественным отношениям.
Из курсов, которые пригодились в карьере, она сразу же выделяет "Новостную журналистику". "Я его очень хорошо помню, потому что это был очень интересный курс, который преподавала одна журналистка из LETA. У нас была задача написать новость про торговлю людьми. Мы участвовали в Zoom-конференции с полицией, центром Marta, который помогает пострадавшим, и другими структурами, которые предоставляют информацию о случаях торговли людьми и решениями в связи с этим. Этот курс научил, как создать новостную статью, как собирать и обобщать источники, как писать заголовки, лиды и структурировать текст".