На выходных во время Рижского марафона будет значительно ограничено движение

С 20 часов пятницы, 17 мая, до 6 часов понедельника, 20 мая, будет закрыто движение транспортных средств на участке набережной 11 Ноября от Каменного моста до улицы Муйтас.

Кроме того, в упомянутый период времени движение транспортных средств будет закрыто на параллельной улице, примыкающей к набережной 11 Ноября со стороны Старого города, от Полю гате до Яуниела.

В случае необходимости на Домской площади и на улице Пилс будет организовано двустороннее движение. В воскресенье, 19 мая, двустороннее движение будет организовано также на улицах Яуниела и Краму.

Как в субботу, так и в воскресенье в местах проведения мероприятий будут изменения в маршрутах общественного транспорта. В воскресенье, 19 мая, несколько маршрутов будут закрыты.

В субботу, 18 мая, с 9 до 15 часов пройдет "Детский день Рижского марафона Rimi", а с 10 до 11 часов - забег "DPD на милю". Он будет проходить по маршруту: улица Кр. Валдемара - улица Лачплеша - улица Бривибас - бульвар Бривибас - площадь Бривибас (финиш).

Государственная полиция в сотрудничестве с Рижской думой задержит и закроет на этом маршруте движение транспортных средств.

В воскресенье, 19 мая, с 7 до 17 часов во время марафона, полумарафона, забегов на 10 и пять километров полиция ограничит и закроет движение как в центре города, так и в ближайшей Пардаугаве между Каменным и Вантовым мостами.

Местами по маршруту забегов будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств.

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