Национальное объединение рискует на год лишиться государственного финансирования и быть обязанным вернуть 210 000 евро, которые оно потратило на предвыборную агитацию, сообщает журнал Ir.
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) установило, что в 2022 году Нацобъединение превысило лимит бюджетных расходов на политическую агитацию на 210 673 евро. Готовится решение о возврате этой суммы государству.
За это нарушение партия также рискует лишиться государственного финансирования на год. Это 752 000 евро, которые партия имеет право получать из государственной казны ежегодно после выборов в 14-й Сейм.
Национальное объединение с выводами KNAB не согласно.
Руководитель отдела KNAB Амилия Райтума сообщила журналу, что бюро решит этот вопрос до июля, когда должно состояться очередное перечисление государственного финансирования партиям.
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