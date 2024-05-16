Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) установило, что в 2022 году Нацобъединение превысило лимит бюджетных расходов на политическую агитацию на 210 673 евро. Готовится решение о возврате этой суммы государству.

За это нарушение партия также рискует лишиться государственного финансирования на год. Это 752 000 евро, которые партия имеет право получать из государственной казны ежегодно после выборов в 14-й Сейм.

Национальное объединение с выводами KNAB не согласно.

Руководитель отдела KNAB Амилия Райтума сообщила журналу, что бюро решит этот вопрос до июля, когда должно состояться очередное перечисление государственного финансирования партиям.

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